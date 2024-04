Los días de la pandemia, antes de que nos encerraran en nuestras casas, tuvimos la oportunidad de observar un suceso extraordinario. Algo que jamás habíamos visto en nuestras vidas. Los abarrotados núcleos turísticos convertidos en desiertos; los hoteles, restaurantes y comercios cerrados; las mesas y las sillas de las terrazas amontonadas en tongas y las solitarias calles y aceras. Ciudades fantasmas, como pueblos abandonados al acabarse la fiebre del oro.

Durante estos días se está lanzando un mensaje radicalmente falso: que el medio ambiente de Canarias está amenazado por la actividad del turismo y que, por lo tanto, hay que controlar y reducir el número de visitantes que llega a nuestra tierra. Sin embargo, el mayor daño al paisaje de nuestras islas lo hemos realizado los propios canarios. Y es un hecho que puede verificarse fácilmente observando la invasión de las costas y las medianías por núcleos urbanos nacidos de la autoconstrucción incontrolada.

Sostener que los turistas son los causantes de la masificación, de las colas de las autopistas, de la falta de vivienda de alquiler y del deterioro del medio ambiente de nuestro país es una patujada. No lo son. Ni de lejos. A comienzos de los años 90 nuestras islas tenían menos de un millón y medio de habitantes. En poco más de tres décadas ya pasamos de los dos millones doscientos mil. Cada año hemos crecido en torno a las veinticinco mil personas de población residente que han venido –y vienen– buscando casa, trabajo y futuro. El medio millón de camas turísticas que hay en Canarias ocupa poco más del 4% del suelo de las islas pero en ese limitado espacio ha sido capaz de llegar a facturar veintitrés mil millones de euros. Todo lo demás produce casi lo mismo.

En las islas hay doscientas once mil viviendas vacías, diez veces más que la actual demanda de alquileres. Y si no se ponen en el mercado es porque los propietarios no sienten protegidos sus derechos. La excesiva regulación y las leyes asfixiantes se han cargado el mercado. El loco de Milei, en Argentina, se cargó 30 normas regulatorias de alquileres en su país. En solo dos meses las viviendas disponibles en Buenos Aires se han duplicado y los precios han bajado más de un 20%. Los milagros de la libertad.

En Canarias han fracasado la agricultura de exportación y la industria. Nuestro gran éxito ha sido el turismo. Cuando escuchen decir a alguien que hay que «cambiar el modelo» turístico piensen que está hablando de cambiar lo único que funciona en nuestra economía. Algo que factura 23 mil millones cada año. Que crea, directa e indirectamente –en el comercio, la construcción o la hostelería– más de seiscientos mil puestos de trabajo. Manosear el turismo con más leyes, con más limitaciones y con más regulaciones, pone en peligro el trabajo de miles de canarios. El de los camareros, el de los taxistas, el de los tenderos, el de los comerciantes y el de muchos miles de empleados públicos que también viven de los ingresos recaudados en el sector. Nadie, nunca, habla de cambiar la agricultura. O de transformar el modelo industrial. Lo único que nos preocupa es lo único que funciona. Así de listos somos por aquí abajo.

Suscríbete para seguir leyendo