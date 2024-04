Una suma que resta

Un fotograma de la película dirigida por Tood Haynes. / El Día

Desde un punto de vista cinematográfico, siempre me ha interesado más King Kong que Godzilla y, pese a no situarse entre mis películas preferidas, algunas versiones sobre el gran gorila (las de 1933 de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, la de 1976 de John Guillermin y la de 2005 de Peter Jackson) reunían varios aspectos destacados y alguna secuencia memorable. La famosa creación nipona, sin embargo, nunca me llamó la atención y no recuerdo ninguna adaptación para la pantalla grande que haya despertado mi curiosidad, ni siquiera una concreta escena. Esta deriva que afecta en los últimos tiempos a una parte de la industria del cine, y que se traduce en la máxima circense del más difícil todavía, recurre a la fórmula de unir dos monstruos que han desarrollado carreras por separado, con la esperanza de ofrecer un plus a los espectadores. Sin embargo, el Séptimo Arte no opera como una ciencia exacta y la forma de hacer buen cine no se asemeja a una operación matemática, por lo que en el universo del celuloide las sumas, en ocasiones, restan y aquí nos damos de bruces con una muestra de ello.

No es la primera vez que King Kong y Godzilla se reúnen. Ni siquiera es la primera vez que se apuesta por esa adición de criaturas terroríficas para llenar las salas de proyección. Me viene a la cabeza la nefasta Alien vs. Predator, que perpetró en 2004 Paul W. S. Anderson, o la manifiestamente innecesaria Freddy contra Jason, siendo responsable de semejante crimen el hongkonés Ronny Yu en 2003. En todos esos casos, la ocurrencia de acumular engendros se reveló como un despropósito. No hay duda de que Alien supuso una importante aportación al ámbito de la ciencia ficción, y tanto la versión de Ridley Scott de 1979 como la de James Cameron de 1986, merecen observación. Incluso la visión ochentera de Depredador, dirigida por John McTiernan, ha envejecido bien. Pero, cuando se acumulan sus criaturas, el conjunto resulta ridículo, forzado y gratuito.

Acaba de estrenarse Godzilla y Kong: El nuevo imperio, de Adam Wingard, cuya The Guest (2014), con Maika Monroe y Dan Stevens, me interesó, por más que no haya vuelto a rodar nada más que yo considere aceptable. En 2021 realizó la anterior Godzilla vs. Kong que, como la actual, se alza como un prodigio de efectos especiales y corrección técnica aunque, ya tan avanzado el primer cuarto del siglo XXI, no debería ser condición suficiente.

Quizás algún niño se sienta hipnotizado y entretenido ante determinadas imágenes, pero dudo mucho que suceda lo mismo en la franja de jóvenes y adultos. En mi caso particular, el objetivo no se logró. Los personajes (humanos o no) no despertaron mi interés, y su trama sobre los problemas de la Humanidad, tampoco. Hasta me dio cierta lástima la figura de Kong que, tras su momento de gloria, ha pasado a exhibirse como, en su día, el «hombre elefante». Me quedo con su fotograma cayendo desde lo alto del Empire State Building para, a continuación, presenciar aquel diálogo memorable entre el protagonista y uno de los policías. El primero, al ver a la bestia muerta en el suelo, pregunta qué ha pasado, y recibe como respuesta que los aviones le habían abatido. Y, a continuación, rebate al agente con la mítica frase «no fueron los aviones, la belleza mató a la bestia» (It wasn’t the airplanes. It was beauty killed the beast).

En el reparto se encuentra Rebecca Hall, singular actriz que cuenta en su filmografía con varios títulos destacados, como El truco final (El prestigio), del recientemente oscarizado Christopher Nolan; El desafío - Frost contra Nixon, de Ron Howard; o The Town: Ciudad de ladrones, de Ben Affleck. Sus dos recientes apariciones en esta saga creada para King Kong y Godzilla no le permiten mostrar su talento, llevando a cabo interpretaciones olvidables.

La acompaña Dan Stevens, visto en la mencionada The Guest; Colossal, de Nacho Vigalondo; o La llamada de lo salvaje, de Chris Sanders. También integran el elenco Brian Tyree Henry (Viudas, de Steve McQueen; El blues de Beale Street, de Barry Jenkins; Bullet Train, de David Leitch) y Alex Ferns (The Batman, de Matt Reeves).

No quiero ni pensar qué será lo próximo. ¿Una propuesta que encadene a Drácula con Jabba el Hutt, de la Guerra de las Galaxias? ¿A Frankenstein con Lord Voldemort, de Harry Potter? ¿O quizás a Tiburón con Anaconda o Pirañas? Pronunciado en voz alta parece absurdo, pero tampoco sería la primera vez que una absurdez terminara convirtiéndose en realidad.