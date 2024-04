Teresa Acosta asegura que volvería a dedicarse a la Educación

Tere Acosta (derecha) durante la presentación de BiblioEducan. / E. D.

Este lunes, Teresa Acosta,la maestra que nos ha brindado su información durante las tres semanas anteriores, hoy nos vuelve a abrir las puertas de su despacho, al que aún sigue acudiendo para planificar proyectos en los que mantener vivo su amor por la educación.

En esta última página, en la que trabajaremos con ella, nos amplía un poco más su histórico de proyectos, que como ella nos recuerda «son acciones hechas siempre en equipo, porque es incoherente promover entre nuestros alumnos el trabajo en equipo y esa enseñanza transmitida a los chicos no ponerla en práctica entre nosotros». Teresa Acosta asegura otra realidad que quienes la hemos conocido en el aula teníamos clara: «Volvería a dedicarme a la Educación».

Sería imposible detallar todos los proyectos que Teresa Acosta y su equipo han desarrollado durante los dos cursos que duró esta aventura de vinculación con la actividad política educativa. «Sin embargo, me gustaría destacar algunos como la recuperación del extinto programa de Contenidos Canarios, el cual supuso un gran avance en el conocimiento de nuestra cultura y que tantos éxitos cosechó a lo largo de su andadura. Decidimos recuperar esta temática bajo un nuevo nombre que conservara la esencia de los objetivos que nos habíamos propuesto. Por eso decidimos llamarlo EnSeñas, nombre que fusiona Enseñanza con Señas de Identidad. Este programa fue luego compartido con la Dirección General de Patrimonio y pudimos desarrollar excelentes iniciativas de manera conjunta», anota.

«Del mismo modo, creamos el Programa Tránsito, diseñado para reducir la brecha que puede producirse cuando el alumnado de Primaria pasa a Educación Secundaria, y así evitar el fracaso escolar», recuerda. «Este programa supuso la puesta en marcha de la docencia compartida. Fue un gran programa que consiguió resultados muy positivos y obtuvo una valoración favorable entre el profesorado».

Vocaciones científicas y comunicación

Para el fomento de vocaciones científicas desarrollaron el Programa STEAM con numerosas iniciativas, por ejemplo, «destacó la creación de FabLab en varios centros de Formación del Profesorado para enseñar el uso de herramientas de fabricación digital, formamos parte de la Oficina Europea de Recursos para la Educación Espacial en España (ESERO Spain) y un gran etcétera».

Por otro lado, «de las acciones del Programa de Comunicación, además de los programas Escribir como Lectores, Islas de Tinta, Encuentros de radios escolares, Constelación de escritoras canarias, Charlas ACL…, destacaría la gran herramienta que supuso la creación del BiblioEducan, una biblioteca digital escolar para toda la comunidad educativa que permitía consultar y descargar legalmente lecturas. Creo firmemente que era una herramienta necesaria y de especial importancia para el territorio fragmentado que es Canarias, esta herramienta proporcionaba igualdad de oportunidades para el fomento de la lectura y el conocimiento. Tenía un catálogo para todas las edades y muchas y variadas temáticas incluyendo literatura, divulgación, audiolibros, idiomas, creación de clubes de lectura, lecturas para familias», señala. «El hecho de no haber continuado con esta herramienta fue un grave error; habría sido especialmente útil durante el confinamiento impuesto por la pandemia del covid-19, y no existe plataforma alguna con las características que tenía BiblioEducan que cumpla con las funciones que esta ofrecía».

Trabajar la igualdad

«En el Área de Igualdad y Educación Afectivo Social, la creación del Plan de Igualdad y el Protocolo de Atención al alumnado Trans* son solo algunos de los hitos logrados. El trabajo en el área de salud escolar y estilos de vida saludable fue intenso, además de los programas propios se colaboró con otras instituciones para promover en los centros educativos la adopción de hábitos de vida saludable», comenta. «En el Área de Familia y Participación, uno de los objetivos principales de la consejera Soledad Monzón fue el de impulsar la participación familiar en la educación de sus hijas e hijos. Creamos y desarrollamos una aplicación EⁿFamilia en la que se ofertaba formación a las familias, fomentamos los proyectos de Aprendizaje Servicio, entre otros».

Un balance de lo hecho

Ahora, Tere Acosta quiere mirar hacia detrás para hacer un breve balance sobre lo que ha hecho. «El balance creo que siempre es positivo, no obstante, tengo que decir que mi generación aprendió el valor del trabajo y del esfuerzo, gracias al ejemplo, dedicación y sacrificio de nuestras madres y padres, quienes lucharon para que tuviésemos las oportunidades que ellos no poseyeron. Personalmente, he intentado seguir este legado a lo largo de mi vida profesional, aunque con errores y aciertos. Sin embargo, la actitud o concepción de ser una persona exigente, tanto con uno mismo como con el trabajo de los demás, no siempre es bien recibida o comprendida», aclara. «Las mujeres de mi generación hemos experimentado y seguimos experimentando dificultades para romper el techo de cristal. Se nos evalúa con un criterio más exigente que, en muchas ocasiones, resalta los errores, dejando en la penumbra los destellos de nuestros logros. Por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones nos vemos obligadas a duplicar nuestros esfuerzos para que se reconozcan y valoren adecuadamente nuestras contribuciones a la sociedad.

Como conclusión, creo que lo que he plasmado en estas páginas representa un recuerdo compartido que perdura en todo el equipo que contribuyó a hacerlo posible. Me siento profundamente orgullosa de haber sido parte de esos logros y del impacto positivo que creo que tuvieron en toda la comunidad educativa.

Tengo que reconocer que esos programas con sus logros no se habrían obtenido sin el incansable trabajo y la dedicación de un equipo excepcional, el mejor de cuantos una persona puede soñar. Quiero destacar el compromiso y la excelencia de cada uno de ellos, los de la Agencia de Evaluación, ACCUEE, y los del servicio de Innovación. Su pasión, creatividad y compromiso con la educación de Canarias fueron fundamentales para convertir nuestras ideas en realidad.

A todos ellos y, por supuesto, a la consejera Soledad Monzón que creyó en nosotros, les agradezco su dedicación, ya que fueron el verdadero motor detrás de nuestros éxitos y ¡por ellos, todo valió la pena», concluye.

Pero la pregunta es inevitable, ¿Volverías a ser maestra? «Volvería a dedicarme a la educación, sin duda. Volvería porque creo que la educación es la herramienta más poderosa que tiene la sociedad para avanzar, para formar ciudadanas y ciudadanos libres. Volvería porque haber pasado por las diferentes etapas que te he contado me ha hecho una mejor profesional, y creo sinceramente que una mejor persona. Cada experiencia, cada desafío, cada fracaso y cada logro en el campo educativo me han enriquecido profundamente. Por ello, volvería a elegir este camino, una y otra vez».

Hoy, Tere Acosta se despide de Maestras y maestros de ayer, y nosotros seguimos caminando por nuestro sendero de la educación, para el próximo lunes ofrecerles las vivencias de otro docente en esta página de EL DÍA - La Opinión de Tenerife.