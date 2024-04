Lunes de resurrección, frac y un tabernero vicepresidente

La tamborrada de Resurrección pone fin a la Semana Santa madrileña / Borja Sanchez-Trillo

He pasado una semana de recogimiento, no recogido. De recogimiento sobre todo en lo que respecta a noticias estériles y vulgares de la política nacional, autonómica y local. No escuchar, ni oír es necesario a veces. Gran parte de esta culpa la tiene el tiempo, ese tema monográfico y socorrido que surge en el ascensor, pero las inclemencias del tiempo en Semana Santa es una maravilla, además de ofrecernos la lluvia tan necesaria y un poquito de nieve en el Teide, nos ha librado de la gozada de no ver tanto iluminati acompañando a las imágenes que procesionan. La lluvia y a veces el agua nos han salvado de verlos y verlas. Algunos en estos actos llegaron a vestir frac, traje de gala de máxima etiqueta, que supera al esmoquin y el chaqué, este último más apropiado para la máxima autoridad política que acompañe a la procesión en Jueves o Viernes Santo, pero eso que lo hagan los de protocolo que saben mucho. Lo cierto es que elijan lo que elijan para hacer el paseíllo, les quedan como a un mono una chaqueta y ellas con mantillas, embutidas en su negros trajes de satén, desluciendo ambos y ambas. Yo lo he visto, ¿chacho no tendrán espejo? ¿Quién será su sastre? o ¿la modista?... ¿dónde esta el asesor de imagen? La mayoría no habían visto en su vida unos gemelos, y mucho menos un frac. Ahora los encargan de oro. Lo otro no sé.

En Semana Santa tradición, creencia y respeto forman un triunvirato. Y entre esas tradiciones está ver las películas de Semana Santa. Los y las que nos quedamos en el terreno patrio aprovechamos para ver algunas de las películas que ofertan año tras año y si lo sumamos a que no se puede salir y nos quedamos en casa, ya que si no hay procesión, y si no hay piscina y si no hay botellón, y si no hay acampada, pues casi que al quedarte encerrado surge el baile de canales y plataformas y aparece Ben-Hur –la del año 59, la nueva no vale un pimiento–, Los Diez Mandamientos –fue la primera película que yo vi en el cine– Noé, La Historia Más Grande Jamás Contada, La Vida de Brian, Risen, Jesús de Nazaret, La Última Tentación de Cristo y La Pasión de Cristo, entre otras. Esta última de Mel Gibson y estrenada en el año 2004 resonó bastante en nuestra población –la creyente me refiero– y se basa en las últimas 12 horas de Jesús, de seguro que ya la han visto. En ella se recoge ese pasaje de Mateo y que lo reproduce la película cuando Jesús se dirige a Pedro y le dice: «En verdad te digo que esta misma noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces». Pedro lo mira con una cara como que… ¿en serio?... ¿pero qué estas diciendo? Pero así fue, Pedro antes de que cantara el gallo no dudó en negarlo tres veces. Eso me hace recordar las veces que nuestro Pedro nos niega las verdades como puños lo que dice mi amigo Ramón todo está escrito y es que si miramos y leemos un poquito está todo inventado y Sánchez, el Pedro actual, este apóstol de la progresía, no hace mas que repetir conductas predecibles. Embustero que es el chico. Te conozco bacalao.

Con esto volvemos al punto de partida, el de los políticos y políticas, que están en todos lados invadiendo todos los terrenos por donde nos movamos, incluso hasta dentro de tu coche que te prohibieran más cosas y en breve dentro de tu casa.

Ahora Pablo Iglesias vuelve como tertuliano a la tele, junto a Edmundo Bal, el ex de Ciudadanos que ahora preside otro partido político. El primero, que ahora es tabernero, se presenta con el título de exvicepresidente del gobierno de España –como Alfonso Guerra pero sin la categoría de este– de esa misma España que quiere ver vertebrada con distintas repúblicas. La primera, la catalana.