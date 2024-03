El naufragio

La fontanería de Moncloa está trabajando a toda máquina. Después del alicatado a Isabel Díaz Ayuso a cuenta del aún supuesto fraude fiscal de su pareja, el camino pasa por la confrontación extrema con el PP y por debilitar a quienes pescan en las mismas aguas electorales que el PSOE. O sea, Sumar. De los abrazos y los besos cariñosos hemos pasado a un gélido distanciamiento.

El fichaje de Pablo Iglesias y algunos de los suyos como tertulianos en Televisión Española nos da alguna pista de por dónde van los tiros: a la derecha y a la cabeza de Yolanda Díaz. La voladura de la ya exdirectora de TVE, Elena Sánchez, para colocar a una disciplinada militante del partido también es una declaración de principios. Prietas las filas que se acercan citas electorales y no está el horno para tollos. Digo, bollos.

Pedro Sánchez gobierna a través de complicadas alianzas con las tribus más agresivas y levantiscas de la Iberia. Lo suyo no es geometría variable sino física cuántica. Y, además, de camino a las próximas convocatorias electorales su equipo está haciendo encaje de bolillos para superar el desgaste causado por las amnistías, las pleitesías catalanas y el agujero negro de José Luis Ábalos y Koldo y las polémicas compras de mascarillas.

Sumar atraviesa sus peores momentos de incertidumbre. Más Madrid cree que Yolanda Díaz les debe el puesto y se lo quieren cobrar en las candidaturas y en el poder orgánico. Lo mismo que los Comunes en Cataluña. Compromís va a su bola y los de Izquierda Unida, tras la salida de Garzón, tienen un equilibrio de poderes muy precario. Los mallorquines de Més ya han anunciado que irán a las Europeas con ERC, Bildu y los gallegos del Bloque. Y, por último, el cadáver de Podemos no solo no ha sido enterrado sino que el renacido activismo político de Iglesias, en la primera línea mediática, puede insuflarle nuevas fuerzas. A río revuelto ganancia de pescadores, le dicen a Pedro Sánchez, el pescador mayor del reino, que puede beneficiarse del voto útil frente al desastre cainita y el desorden que hay en esa ultraizquierda con la que, no obstante, cuenta para gobernar.

Las cartas ya están casi repartidas en el País Vasco y Cataluña. Los votos del PSOE van a decidir –si todo sale como está previsto– quiénes gobiernan. Y quid pro quo. Si Sánchez apoya en los territorios podrá mantener sus alianzas en Madrid. El apoyo en el Norte será para el PNV, para que no caiga en brazos del PP. Y a los de Bildu se les compensará con quién sabe qué: ¿un indulto general para etarras arrepentidos, de esos que no cabían en la Constitución? En Cataluña, que es más complejo, tendrán que gestar un acuerdo con Junts, que son muy de derechas, sin perder a los mediopensionistas de Esquerra. Y si sale de todo esto sin perder muchas plumas, al PSOE le queda la encuesta definitiva de las Elecciones Europeas, donde de verdad se la juega. Pero incluso una victoria aplastante del PP no provocará elecciones anticipadas. No tiene sentido. En el actual escenario Sánchez puede gobernar con las tribus indepes. En uno nuevo, tal vez no le den los números. Por eso se aferrará a los restos del naufragio todo lo que pueda.

