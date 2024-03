Claves psicológicas para cargos públicos

Convención de cargos públicos de Coalición Canaria en Tenerife. / Europa Press

Me gusta entrenar con mis cargos públicos y candidatos unas claves vinculadas a factores psicológicos, que no sean exclusivamente políticos o coyunturales. Me gusta que, acompañarlos y entrenarlos, constituya una nueva visión que pueda contribuir a que se sientan bien de forma sostenible. Al final, sentirse bien redunda en todos los ámbitos de la vida del político; en el personal, en el profesional y en el endogámico. Estos tres son los ejes centrales de equilibrio para el servidor público. El papel de la psicología es acompañarlo para que este eje central se mantenga ordenado, y para ello ofrecemos un soporte y acompañamiento que supone un sustento para la persona.

Es fundamental que la persona encuentre en su despliegue público escenarios de comodidad, donde pueda reflejar su esencia, bien porque sea un territorio familiar o bien porque, de alguna manera, responda a sus valores o sean escenarios que supongan soporte para su causa. Quizás no seamos conscientes de todo lo que transmitimos sin pronunciar palabra, pero decimos mucho solo a través de toda nuestra comunicación no verbal. Y tomar consciencia de todo lo que desprendemos y transmitimos es clave; cuando un cargo público está contento, se le nota y además lo transmite, y por eso el conocernos en nuestro despliegue e interpretar nuestras claves es fundamental dentro del entrenamiento vinculado a los aspectos psicológicos.

La impulsividad es el reflejo de que algo en nosotros no está marchando bien. A veces ocurre que nos encontramos con una persona a la que le prestamos asesoramiento, que contesta en Redes de forma poco controlada o con altibajos en la aplicación estratégica; ahí nos gusta aplicarle un soporte y dotarle de herramientas para minimizar riesgos. La clave de tener cero improvisación debería de ser un mantra de trabajo. De hecho, hasta lo que es improvisado debería de llevar un diseño previo; dentro de la buena imagen, la planificación es esencial.

Otro ejercicio que funciona muy bien es encapsular los ejes y no mezclarlos, porque la falta de equilibrio en uno de los ejes puede interferir en cualquiera de los otros y aumenta, aún más, ese pequeño caos. Nuestra estrategia es la de afianzarnos en aquel eje que nos aporta mayor estabilidad, centrándonos en él y potenciándolo; normalmente, el eje profesional nos fortalece mucho porque es sobre el que tenemos más control de gestión.

Otro aspecto psicológico clave es nuestra facilidad o comodidad con la persona para mantener cierta apertura de sus sensaciones, deseos o emociones. Verbalizar te aporta tomar conciencia del tamaño real de tu preocupación o sensación, exponerlo minimiza la angustia, te lleva a escenarios diferentes y, por lo tanto, a nuevas soluciones o puntos de vista en la definición y solución del problema.

Sentirse acompañado ya minimiza la soledad, y por lo tanto reduce el mecanismo de cierto aislamiento al que inevitablemente nos lleva la toma de decisión continuada dentro de las funciones de un cargo público. Buscar apoyos con una persona especializada favorece que nos sintamos arropados y certeros.

El descanso es clave para nuestro estado de ánimo y nuestra visión hacia el éxito y el logro. Nuestro nivel de optimismo tiene una vinculación directa con nuestra sensación de descanso; agendar el descanso se convierte en un factor más en nuestros días.

Nuestra Agenda debería de ser planificada y comunicada con anterioridad a la ciudadanía; cumplirla, una vez que sea pública, nos llena de valor, de credibilidad, de coherencia y poder interior. La sensación de cumplimiento es también una muestra de confiabilidad para la ciudadanía, y logramos que se genere un feedback mutuo que enriquece a ambas partes. Inconscientemente, para nosotros, es la sensación del deber cumplido.

Sabes que tener una causa definida te llena de equilibrio y de referencia; te enfoca y, de alguna manera, es el lugar al que volver una y otra vez cuando las cosas no marchan bien para ti en determinados momentos. Esa causa te habrá vinculado a un sector de la ciudadanía, te habrá aportado relaciones más estrechas, más referenciadas; y será un ámbito cómodo para ti, haciendo que conectes con mayor facilidad, aportándote cierta protección y arrope en los momentos difíciles o donde quizás te refugies desde tu interior para reponer fuerzas. Normalmente, liderar una causa en política te abre un sinfín de soportes emocionales que no vives hasta que la creas y la conviertes en tu sello de identidad. La causa no solo te hace ganar elecciones y diseñar estrategias de campañas exitosas en reelección, sino que te salva la vida del equilibrio. Un político sin causa es como una ciudad sin Marca.

Entrena la forma en la que miras a las personas, práctica el contacto visual, como si tuvieras que adivinar el color de sus ojos; funciona, aporta certezas y genera en ti un gran nivel de compenetración.

Como me encanta contarte: no cualquiera puede verte en ruinas y hacerte sentir con una mirada el mayor monumento de la historia…