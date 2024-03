Seamos buenos

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, curada de la faringitis aguda que había sufrido con el caso Koldo, intenta recuperar la voz. Se acercan tres elecciones en tres meses y hay que hacerse notar. Y como lo de prohibir los chuletones ya se lo había pisado el camarada Garzón, decidió que era una buena idea meterse con la hostelería prohibiendo que se fume en las terrazas y evitar que esos lupanares de la gastronomía llamados restaurantes estén abiertos hasta la una de la mañana.

En la Europa del Norte, que es la rica, se hace de noche a las cinco de la tarde. O sea que cuando en el Mediterráneo estamos en la sobremesa, poniendo a parir al gobierno de turno, los ingleses están tomando el té con galletas para meterse en la cama. Un día entré a almorzar en un restaurante indio en Londres y al salir, sobre las cuatro de la tarde, las farolas estaban encendidas. Vaya flus. En realidad había estado cenando. Eso de acostarse temprano igual tiene que ver con que sean más tristes, pero más ricos que aquí abajo, en el alegre Sur de las cañas, las tapas y la fiesta.

España necesita un Gobierno Maternal que nos conduzca con mano firme por el camino de la rectitud. Porque ya está bien de excesos y de libertinajes, del fumeque y el trasnoche. Hay que hacer una ley para cenar antes y otra para acostarnos más temprano. Así empezaremos antes a currar, que a quien madruga dios le ayuda a pagar los impuestos de los que sale el sueldo de gente como la señora ministra, los vuelos del Falcon y las subvenciones a la partitocracia en su calidad de principal agencia de empleo de mano de obra no cualificada en nuestro país de países.

Por eso están diciéndonos a qué precio debemos alquilar nuestros pisos. Y por eso nos multarán si los tenemos vacíos. Y por eso nos empujan a comprar coches eléctricos prohibiéndonos circular con los que compramos ayer mismo. Todo por nuestro bien.

Yolanda Díaz debería proponer el toque de queda a partir de las doce de la noche para que no haya nada abierto en una oscuridad indecente donde una persona de bien no tiene nada que hacer. Que el cine, el teatro, los conciertos y todo ese arrabal y malevaje que pierde a nuestra juventud y los educa en la disipación y la cultura acabe antes de que las sombras invadan nuestras calles. Apagar todas las luces nocturnas de las ciudades, encendidas para que unos pocos noctámbulos hagan no se sabe qué con no se sabe quién en no se sabe dónde, es un importante ahorro energético. Y si cada oveja está con su pareja, se fomentará el aumento de la natalidad. Que falta que hace

Ha dicho la señora Díaz que el personal de hostelería no debe trabajar de noche. Si fuera por ella los serenos trabajarían de día, las urgencias de los hospitales chaparían a medianoche, Koldo nunca habría sido portero de una discoteca como paso previo a ser consejero de Renfe y Delcy nunca habría aterrizado de madrugada en el aeropuerto de Barajas. Pero todo eso son lágrimas que se pierden en la lluvia. Sánchez he decidido prorrogar los Presupuestos y a Sumar se le ha quedado la misma cara del viajero al que se le escapa la última guagua. Que es exactamente lo que les ha pasado mientras el presidente les saluda, diciéndoles adiós desde el sillón del conductor.

