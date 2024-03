Negar la violencia no hace que se acabe

El Cablldo de Tenerife aumenta recursos humanos y materiales para ayudar a las víctimas de la violencia de género. / E.D.

La violencia está asumida como un factor inevitable de la vida. La gente habla de bombas sin inmutarse; el poder y la influencia se debaten con guerras; hay quienes gastan bromas pesadas a personas que duermen en la calle; los niños acosan y pegan a otros niños. Pero no pasa nada, eso es cosa de niños. Cuando crezcan, les costará decir «te quiero» y abrazarse. Será más fácil mostrar sus emociones con un cabezazo o lanzando el puño contra la pared.

El mundo donde vivimos se ha moldeado con violencia. Esa es la normalidad. La vivimos cada día y decidimos apagar la conciencia porque, de lo contrario, nos quedaríamos sin agua de tanto llorar. Explotarían nuestras cuerdas vocales dentro de la garganta porque alcanzaríamos el límite de lo que se puede gritar. Claro que hay alternativas. Podemos normalizar la violencia, y así, aunque la veamos, ya no nos dolerá. Pero eso no significa que deje de existir.

Dos mil veinticuatro. El 8M fue hace una semana.

Hola guapa y dos besos. Felicidades.

No me llames guapa, no me beses, no me toques, no me felicites, no ha sido un placer.

Estoy demasiado cansada y saturada como para fingir que no me molesta que un hombre de la edad de mi abuelo me ponga la mano en la espalda sin preguntar y acerque su cara a mi mejilla. No quiero justificar a más hombres porque su intención era buena, porque los tiempos han cambiado mucho, porque ya no saben cómo actuar, porque ahora no se puede decir nada, porque a ver para cuándo el día del hombre (spoiler, ya existe: es el 19 de noviembre, pero ese día nadie se acuerda porque no hay un 8M que opacar).

Estoy cansada de poner buena cara y, aun así, sigo haciéndolo. Porque soy educada, porque no quiero faltar al respeto. ¿Pero mi respeto a quién le importa?

Estoy cansada de ir a algún evento y que un hombre me interrumpa a gritos porque no está de acuerdo con lo que digo, pero cuando habla otro hombre (con el que tampoco está de acuerdo) espera a que termine para dar su opinión. Le llamo la atención delante de todo el mundo y se disculpa por compromiso, pero me mira mal. Acaba el evento y se despide. A mí no me dice nada.

Estoy agotada de ir a eventos que se suponen feministas para que al final haya un hombre que decide hablar en mi nombre, en nuestro nombre, en el de todas. Les importa más cómo conciliamos nuestras vidas que el trabajo que hemos hecho. Se ponen objetivos violetas para cumplir con un cupo, y por eso, porque no les importa la equidad sino las apariencias, solo hay cuatro mujeres frente a una programación de hombres.

Estoy harta de que el hombre que todos los días está por fuera del supermercado me llame guapa cuando voy a hacer la compra sola. Qué coincidencia que, cuando voy acompañada por otro hombre, esto no pasa.

Estoy enfadada porque hombres que me sacan 40 años me miran al pecho como si fuese un caramelo cuando no llevo sujetador. Los ignoro, porque sé que si los miro se van a crecer. Pero la mirada enfadada del hombre que me acompaña sí los achanta. Si él los mira, ellos me dejan en paz. Está claro a quién respetan.

Estoy rabiosa, no porque soy joven, ni tampoco porque soy mujer, sino porque varios hombres han intentado aprovecharse de eso para copiar mi trabajo, y encima con paternalismo, como si yo tuviese muchísimo que aprender de su trayectoria. Si tan larga y tan buena es, querido, ¿qué haces plagiando a otra persona?

Estoy exhausta porque hacer pedagogía es agotador. No quiero educar a nadie, pero tampoco quiero que un hombre completamente ajeno a mí se sienta con la legitimidad de decirme que está orgulloso de algo que yo he hecho.

Honestamente, me repatea que se pongan la máscara de feministas cuando les interesa, pero luego no nos dejen hablar. Claro que todo el mundo comete errores, porque siempre estamos aprendiendo, pero les prometo que se nota mucho cuando alguien lo intenta de verdad y cuando alguien quiere quedar bien. Se ve cristalino si solo nos ven como cuerpos.

Ya no es 8M, pero aún hay que hablar de esto. Todos los días. Porque lo que escribo, y cosas muchísimo peores, suceden todos los días. Pero como ya es parte de la vida cotidiana, a muchos les cuesta (o no quieren) ver y admitir que en esto hay violencia.