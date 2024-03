Esta amnistía es fácil de entender

Pleno en el Congreso para la aprobación de la ley de amnistía / Zipi

En recientes declaraciones (EL DÍA, 12.03.2024), el portavoz del PSOE en el Senado Sr. Espadas, dice –refiriéndose a la Ley Orgánica de amnistía en curso de aprobación– que «la amnistía es compleja de entender», una decisión «que requiere de pedagogía y mucha explicación» y que «puede contribuir a mejorar el clima político social... en Cataluña».

Sin embargo, no hay grandes dificultades para entenderla. Esta amnistía (en realidad, una ley de inmunidad para delitos de deslealtad) es, simplemente, el precio de la investidura del Sr. Sánchez como presidente del Gobierno exigido por los culpables de esos delitos en pago de sus votos. Como escribe el notable jurista vasco José Mª Ruiz Soroa: «se está amnistiando unos delitos a cambio de que los diputados controlados por los autores de esos delitos voten a favor de una persona en la investidura»... «Desde el lado de Puigdemont él entrega su voto cautivo a cambio del olvido de sus actos y responsabilidades criminales. Desde el de Sánchez, él recibe su investidura a cambio de la gracia que sus diputados conceden a aquel». La transacción, dice Ruiz Soroa, es «así de grosera» y no responde a un interés social general sino «a la satisfacción de los intereses particulares y personales de sus artífices: do ut des. Lo demás es hojarasca para confundir a la opinión...». El asunto parece, pues, fácil de entender y quizá no requiera más explicaciones.

En cuanto a su posible contribución a «mejorar el clima político social etc», el tiempo lo dirá. Las reiteradas declaraciones de los dirigentes de Junts y sus belicosos portavoces parlamentarios de que esta amnistía es solo un punto de partida (porque ellos continuarán su inexorable camino hacia un referéndum de autodeterminación y la independencia, unilateral si fuera necesario), llevan a pensar que, más que un análisis realista del Sr. Espadas, es un puro voluntarismo.