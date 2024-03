El pleno del Valium

El presidente de Canarias, antes de la sesión del Parlamento de ayer, pasó por la farmacia para arramblar con todas las existencias de Valium. El chute se le notó nada más subir a la tribuna para el debate sobre el estado de la Nacionalidad Guanche. Ni una palabra de la herencia recibida. Ningún reproche al pasado. Así empezó una hora de un discurso que no pasará a la historia del parlamentarismo, pero que cumplió con el objetivo de transmitir un espíritu constructivo y tranquilo. Tan calmo que por momentos pareció que le habían cambiado la sangre por horchata de chufla. El Valium, seguramente.

Todo parecía destinado al fracaso. O sea, a que los políticos se entendieran. Menos mal que después subió a la tribuna Sebastián Franquis, portavoz del PSOE. El orador socialista –entiéndase como metáfora– dedicó la primera parte de sus interjecciones a defender la inocencia del anterior gobierno, que hoy son oposición, en la chapuza de la compra de material sanitario en Canarias y a la trama Koldo. Recordó el heroísmo de una administración que en tiempos de emergencia sanitaria fue capaz de contratar valientemente a dedo a quien les dio la real gana. Eso sí, con mucha mala suerte, porque unas empresas les salieron rana y detrás de otras había algunos perenquenes. Y después de todo esto, se dedicó a manejar las cifras tremebundas de una Canarias de pobreza, paro, listas de espera y decadencia. Siendo que el actual gobierno lleva solo ocho meses, resultó que el portavoz del PSOE en la oposición estaba haciendo una especie de enmienda a la totalidad del PSOE en el anterior gobierno.

Con el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, subió un poco el suflé. Después de recordar las tragedias de Ucrania, Gaza y el Sáhara Occidental –ese que hace nada la izquierda entregó a Marruecos, con un lazo diplomático– y lamentar el auge de la ultra derecha en el mundo –más doloroso aún por ser resultado de votaciones democráticas– Campos recordó que estaba en un debate sobre Canarias y empezó a soltarle estopa a Clavijo. Pero ni por esas. Al presidente, en un descuido, se le subió un labio y le empezaron a asomar los colmillos, pero debía llevar pastillas sobrantes en el bolsillo porque al cabo de unos momentos ya estaba otra vez sofronizando a Campos, que acabó agotado de golpear el vacío.

Por Vox, Nicasio Galván, cuyo nombre define la atención que le prestan, decidió colaborar al aburrimiento comportándose como un político civilizado. Nada de populismo, de palabras altisonantes o de liarla parda. Nada de subir a la tribuna con una motosierra. Por momentos hasta pareció un liberal apocado, hasta que habló de Pedro Sánchez.

Dice una vieja frase que dos no se pelean cuando uno no quiere. Y Clavijo, ayer, no quería bronca. No entró al trapo –él mismo lo dijo– con nadie. Y cuando a punto estuvo de escapársele el lobo político que lleva dentro, enseguida volvió a tirar de la piel de cordero para ponerla en su sitio. Quiere puentes con Madrid. Arreglar los presupuestos. Lo de los menores no acompañados. Lo de costas… Son muchos calderos en los fuegos de afuera como para liarse ahora a guisar tollos en casa.