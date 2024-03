Chanismo mágico

"¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza/y que diera un doblón por describilla!/porque, ¿a quién no sorprende y maravilla/esta máquina insigne, esta riqueza?". Miguel de Cervantes pudiera haber escrito su célebre soneto después de escuchar la propuesta del socialista Sebastián Franquis en el debate sobre el estado de la nacionalidad: una ley de «aflore el fraude fiscal». Es un ejemplo perfecto de pensamiento mágico aplicado a la economía. La economía no se transforma con leyes chuscas. En realidad el reformismo liberal del presidente Clavijo es bastante moderado. Probablemente por razones pragmáticas. Pero al menos abre el camino. Las reformas que necesita el país para una crecimiento sostenido, sostenible y estable que garantice un estado de bienestar razonable, una cohesión social y territorial fuerte son de naturaleza estructural y estructurante. Yo voy a repetir algunas aprovechando que estamos de fiesta plenaria e indicando que mis santos patrones son tres: Jesús Fernández Villaverde, Luis Garicano y Víctor Lapuente:

1. Reforma de la administración pública y en particular la autonómica. Imprescindible. Más reducida, más profesional, más capacitada, más renovada. Carrera funcionarial redefinida. Acceso más exigente. Incorporación rápida de nuevas tecnologías, IA y nuevos modelos organizacionales regulados por una ley que sustituya la de 1987.

2. Reducción a la mitad de los actuales ayuntamientos canarios como mínimo. Los municipios de ciudades con menos de 10.000 habitantes se transformarían en corporaciones regidas por un consejo de administración de carácter técnico (modelo estadounidense).

3. Sistema educativo. Lo peor que funciona en primaria y secundaria. Grimosos los niveles de fracaso escalar. Adolescentes sin capacidades básicas de lectoescritura. Nos vamos a pegar una hostia antes de una década. Cambio de planes de estudio. Prioridad en lectura, escritura, matemáticas, inglés, diseño, programación informática. Las Universidades deben cambiar su modelo de autogobierno. Menos ideología y personalismo y más gestión y responsabilidad contable con equipos financieros reforzados que busquen fondos privados para investigar e innovar. Esfuerzo para el rejuvenecimiento de las plantillas. Mejora sueldos profesores asociados.

4. Profesionalización de las empresas canarias. Formación e incentivos para su asociación y fusión con el objetivo de crear más grandes y medianas empresas que puedan trascender de un mercado local o insular y se incorporen –y amplíen y reestructuren– al mercado regional. Mayores empresas significa más productividad, más empleo, mejores salarios, mayor fuerza para soportar una crisis. Porque seguirán las crisis.

5. La productividad es fundamental, evidentemente, y aunque produzca vergüenza explicar estas cosas, no significa necesariamente trabajar más, sino trabajar mejor, con más eficacia y eficiencia, con buena dotación educativa, buena formación profesional, tecnología y estructuras de control del producto y organización laboral.

6. Límites al sector turístico. Ya se ha llegado al máximo nivel de desarrollo turístico estratégicamente inteligente sin que afecte a la sostenibilidad. Ahora toca intensificar el turismo como un eje privilegiado de diversificación económica y reducir su impacto en los ecosistemas, y en el consumo de territorio y recursos naturales.

7. Apretar el acelerador en la búsqueda de inversiones canarias, españolas y extranjeras en proyecto de I+D+i. Aumentar aún más los incentivos y estrechar la relación con las universidades.

¿Son reformas imposibles? Tal vez. Pero son las reformas que transformarían Canarias para dejar atrás sus fracasos históricos y sus fracasos recientes. Las que necesitamos.