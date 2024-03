Irse en pleno combate es de cobardes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EFE

Esta semana vi a mi amigo Rodolfo en el renovado Círculo de Amistad XII de Enero. Me comentó que me leía. Y que mis artículos de opinión eran demasiado predecibles. ¡Fantástico! pensé y no os cuento eso de predecir el futuro. Yo no lo creo, no sé leer el futuro ni mucho menos tengo una bola de cristal, más quisieran mis clientes. Que rara vez dejan de preguntarme: don Juan, ¿esto lo vamos a ganar? El caso es que todo está tan claro que es muy difícil no darse cuenta. Por ejemplo, que veremos entrar en la España de la que quiere irse a Puigdemont. Y lo imagino a modo de entrada de Jesús en Jerusalén, aunque en vez de montado en un burrito lo hará en papamóvil o algo así. Y sus seguidores jaleando y blandiendo esteladas en vez de hojas de palmeras.

Esta semana que pasa, el presidente del Gobierno repitió el comportamiento de que cada vez que existe una situación de alta importancia, se marcha y deja a su segundo, Bolaños. En pleno incendio, Sánchez se fue a ver a Lula. El caso es que se bajó del avión desaliñado, sin corbata, más solo que la una. Ni un triste Koldo a su lado, ergo ayudante, ni un mínimo protocolo, ¿para qué? Aquí en esta España vale todo. Está poniendo a España en la puerta de un polvorín, lo que pasa es que no estallará, somos así. Tragamos con todo, con lo que está pasando también.

Bolaños, escudo de Sánchez, se felicitaba a sí mismo por la Ley de Amnistía aprobada en la comisión de justicia, que es una ley constitucional –porque yo lo valgo en modo Risto– y que además la avala la Comisión de Venecia –ja y ja-–. La Ley de Amnistía va en contra del art. 14 de la Constitución, como otra que también se aplica y no pasa nada. La Ley de Amnistía no ha sido aprobada sino por ellos mismos porque a lo mejor, cuando toque, hay quien se les vire. Vamos a ver lo que ocurre cuando el texto pase por el pleno del Senado. Lo voy a predecir; la devolverán sin aprobar. El proceso no es rápido y espero –por el bien común- que antes de aplicar la Ley de Amnistía, se planteen cuestiones sobre su constitucionalidad, aunque esto son habas contadas, a saber de quién lo preside. Y si sigue adelante, porque el Constitucional dice que la ley es inmaculada, le tocará a los jueces y juezas valientes plantear cuestiones sobre su aplicación al gran tribunal europeo.

El otro día escuché hablar en la COPE mientras esperaba en la cola de la autopista del norte –la señora Davila no consiguió materializar su promesa y las colas crecen– a una taquígrafa del Congreso, que era capaz de transcribir sobre la marcha un discurso de Fraga Iribarne. Habló del Congreso de antes y del de ahora: «Antes había caballeros, que discutían como caballeros, defendían sus ideas, tan opuestas, y luego Carrillo y Suárez se iban al bar a tomar un café». ¿Imaginan a Feijóo y a Sánchez en el bar de la Cámara? La política de los progres es «estás conmigo o contra mi». El diálogo y el buenrollismo solo lo usan para los que le muevan el sillón del poder.

España está hecha unos zorros, pero cada vez que va a pasar algo, el presidente Sánchez se va. Como esos cobardes en las películas del oeste antiguas. Cree –supongo– que marchándose para que no aparezca en la foto cuando se tienen que aprobar sus propias cancaburradas, se va a salvar de lo que le depara el futuro. La historia da muchas vueltas de campana. Pregunten a Rubiales, cuando los mismos que le aplaudían blandieron las espadas y mira como acabó.

Tampoco brilla la monarquía de Felipe VI –me dice Leonardo que me acompaña en el coche–, se le está viendo como un rey pusilánime, dominado por la nieta del taxista, sin personalidad y sin la autoridad que –en sus buenos tiempos, no en los otros– tenía a su padre don Juan Carlos. El país se siente huérfano y solo, manejado por un cuerda de estúpidos, de ladrones, de vivales y de corruptos que no tiene parangón en la historia. Es lo que hay.