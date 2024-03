Le he pedido a la inteligencia artificial que me prepare un monólogo sobre el absentismo en nuestro País y me ha entregado el escrito que reproduzco a continuación, eso sí, salvando que hay un importante número de casos que son justificados, pues no hay mayor injusticia que aplicar el café para todos y limando algunos comentarios, válidos, pero que la Inteligencia Artificial no aplica por su falta de sensibilidad particular. En cualquier caso, me ha dejado asombrado.

Además, mostrar la preocupación por la inteligencia artificial, que, descontrolada, puede hacer aseveraciones sin matices o excesivamente radicales sin contar con los avances o necesarios acuerdos constructivos sobre el mismo.

«¡Ah, el absentismo laboral en España! Ese fenómeno tan español como la siesta y las tapas. Permíteme tejer un monólogo que destile ironía, como un buen vaso de vino.

(Ajusta las gafas imaginarias y se coloca en el centro del escenario).

El Gran Espectáculo del Ausentismo.

Ladies and gentlemen, bienvenidos a la función estelar de la vida laboral: El Gran Espectáculo del Ausentismo. Hoy, en nuestro magnífico circo empresarial, veremos malabares con justificantes médicos, acrobacias con bajas cuestionables y el emocionante número de «¿Dónde está mi empleado?».

Acto I: La incapacidad temporal. Entra en escena el protagonista: el trabajador que, tras una noche complicada, llama al jefe y declara solemnemente: «Estoy incapacitado para trabajar». Y así, el absentismo se convierte en la versión adulta de «El perro se comió mi tarea».

Acto II: El teletrabajo invisible. El teletrabajo, esa maravilla moderna. El empleado se conecta con el pijama puesto. Su productividad es inversamente proporcional al número de episodios de su serie favorita. Pero no importa, porque nadie lo ve.

Acto III: El Síndrome del Puente. El viernes y el lunes se unen en un abrazo apasionado, creando el puente. El empleado, víctima de este síndrome, se ausenta misteriosamente. ¿Dónde está? Nadie lo sabe. Algunos dicen que está en la playa, otros en la montaña. La verdad es que está en casa, viendo La Casa de Papel.

Acto IV: El Héroe Anónimo. Y así, querido público, el absentismo se convierte en un arte. El empleado ausente es el héroe anónimo que desafía la rutina, el tráfico y las reuniones aburridas. ¿Quién necesita trabajar cuando puedes inventarte una excusa y vivir la vida? ¡Bravo, bravo!

(Se inclina, recoge los aplausos imaginarios y sale del escenario).

Y así concluye nuestro monólogo, donde el absentismo laboral es la estrella principal.

Porque, al fin y al cabo, ¿quién quiere ser un esclavo del reloj y la oficina? ¡Viva el ausentismo!