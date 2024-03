Callejón sin salida

Como era previsible, Pedro Sánchez ha terminado claudicando ante los independentistas catalanes. No cabe sorpresa cuando era obvio que era el único camino que le quedaba para mantenerse en el poder. Y el poder es el elemento nuclear que ha motivado siempre las decisiones del actual presidente del Gobierno.

Quienes habían asegurado que esta vez no habría rendición se han vuelto a equivocar. A los que, algo a regañadientes, se sumaron a la defensa de la Ley de Amnistía, aferrados a su constitucionalidad y como factor de reconciliación, se les había ofrecido el premio de consolación de un Partido Socialista que mantenía un pequeño reducto de dignidad. Hoy parece que han perdido hasta ese pequeño asidero intelectual. La victoria de Carles Puigdemont parece total y demoledora. La ley de amnistía –que hoy conoceremos– la han dictado los futuros amnistiados, con puntos y comas, incluyendo a todos los afectados y afectando a la malversación, al terrorismo y la traición. Aquello que según repetía una y otra vez Sánchez no se iba a tocar.

Vendrán días de ruido y furia. Antes de la tormenta se ha podido escuchar la sensata voz del socialista García Page lamentando que su partido haya emprendido un viaje suicida. El presidente de Castilla-La Mancha ha comparado el acuerdo con los independentistas con el cuento del favor para cruzar el río, montando a sus espaldas, que el escorpión le pide a la rana y que acaba con una picadura y la muerte de ambos. Tiene razón, pero se equivoca. Porque habla de un partido que ya no existe más que como fondo de pantalla de la Sanchosfera.

El líder del socialismo español enfrenta lo que a todas luces parece un fin de ciclo acosado por el escándalo de la trama de corrupción nacida a la sombra del Ministerio de Transportes que gestionaba su hombre de confianza, el entonces secretario general del PSOE, José Luis Abalos. Un escándalo que crece por días y que ha salpicado a su propia mujer, Begoña Gómez, y que pone en el punto de mira el rescate multimillonario de Air Europa y las relaciones de algunos altos responsables socialistas con Venezuela. De momento, como siempre ocurre en estos casos, todo son informaciones escandalosas, pero poco a poco se irá disipando la niebla y la trama irá concretando sus perfiles. Lo que Page ha llamado una «bomba racimo». Y por último, o casi, afronta las actuaciones de la Fiscalía Europea que pueden terminar afectando responsabilidades pasadas de la presidenta del Parlamento y de uno de sus ministros; o sea, más plomo en las alas.

Así que no es que Pedro Sánchez haya «cambiado de opinión» una vez más; eso que algunos llaman mentir. Es que no le quedaba otra. O se rendía ante el independentismo catalán o se vería obligado a convocar elecciones en el peor momento electoral de su partido. O se arrodillaba ante Carles Puigdemont o se encaminaba hacia una derrota electoral. La claudicación de la Ley de Amnistía, cuyo texto se conocerá hoy, solo gana tiempo. No servirá para la concordia porque otorga impunidad a los que volverán a hacer lo que ya hicieron. Pero le da un pequeño soplo de aire político a quien a todas luces se está ahogando.