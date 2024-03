El Cabildo se compromete con La Laguna

Luis Yeray Gutiérrez y Rosa Dávila, durante la rueda de prensa. | | E. D. / D. Ramos

Acuerdo decisivo para Tenerife con el compromiso por parte del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de llevar a cabo una serie de obras estratégicas para el municipio, fundamentales para toda el área metropolitana del norte de Tenerife.

Tras su reunión la pasada semana en la sede de la Casa de Alvarado - Bracamonte de la calle Carrera dieron rienda suelta a los acuerdos sobre el ansiado soterramiento de la TF-5 y la adjudicación de la variante, así como la puesta en marcha de medidas adicionales, no de menor importancia, como la desaladora de Valle de Guerra o la urbanización y adecentamiento de las carreteras generales de Tejina, Geneto y Las Mercedes.

Así mismo, en materia de movilidad, no sólo se avanza con el proyecto de la variante, que dejó preparado y con informe de impacto ambiental el Cabildo Insular durante el mandato socialista, sino que Aguere arranca el compromiso de la presidenta del Cabildo actual para comenzar las obras de un tercer carril entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte. Esta zona va a verse en grandes cambios en tanto en cuanto sus viales serán transformados para facilitar el tránsito de coches, motos y bicis, así como nuevos jardines tomarán forma entre la Montaña del Púlpito y la antigua terminal del casi centenario Aeropuerto de Los Rodeos, lo cual hará lucir más y mejor la ampliación de la terminal de pasajeros que ya está preparando Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea para una de las infraestructuras más importantes del país.

Años más tarde se espera así mismo poder contar con la llegada de al menos una estación de tranvía que una el Aeropuerto Tenerife Norte con la Ciudad de Los Adelantados, no sabemos si antes o después del carril BUS-VAO, si no llega también una propuesta de red férrea para unir Los Rodeos en transporte guiado, no ya con Santa Cruz, que sería muy interesante para sus 200.000 habitantes, sino con Candelaria y Tacoronte, según estima el planeamiento de trenes de Tenerife que venimos escuchando y leyendo en nuestros rotativos desde hace ya más de 21 años cuando nos lo anunció su excelencia el presidente Ricardo Melchior Navarro y su por aquel entonces vicepresidente José Manuel Bermúdez Esparza.

Por si fuera poca novedad, a estas actuaciones, se le suma también un gran compromiso en materia de vivienda por parte del Cabildo Insular y su presidenta, Rosa Dávila, que promete colaborar con la agenda socialista en el Ayuntamiento de La Laguna y el Gobierno de España de cara al desarrollo de vivienda de titularidad pública que haga posible que las clases medias puedan acceder a la vivienda, en tanto en cuanto el modelo actual de compra de vivienda libre no facilita la adquisición de vivienda para las rentas medias de residentes canarios, dejando el protagonismo de la compra de vivienda para las rentas medias altas, así como para extranjeros, que gozan de gran libertad gracias a una legislación sin límites para adquirir cualquier tipo de inmueble de primera y segunda mano en este nuestro territorio insular.

Por tanto, en la necesidad de actuaciones por parte de nuestras instituciones para acercar a algunos contribuyentes a la realidad de poder hacerse con un hogar, en materia de vivienda, la presidenta Dávila anunció la intención del Cabildo de impulsar el proceso de adquisición de los tres acuartelamientos del Ministerio de Defensa en el municipio, El Cristo, Ingenieros y Ofra-Vistabella, para contar con suelo para la construcción de viviendas de promoción pública que permitan nuevas oportunidades habitacionales para ciudadanos y ciudadanas de la isla.

Este procedimiento promete ser lento pero tiene visos de verse con más urgencia que otras obras necesarias en la isla que quizás no nos cabrían en este artículo por ser tantas en tantos variados lugares. La necesidad de contar con viviendas para las familias de Tenerife es urgente, y es por ello que nuestras instituciones, en este caso, el Ayuntamiento de La Laguna de un lado, y el Cabildo de Tenerife de otro, se han comprometido a que entre sus presupuestos, que juntos suman 1.252 millones de euros para todo este año 2024, puedan aportar los esfuerzos necesarios para que los vecinos y vecinas de La Laguna que lo necesiten tengan un poco más cerca la posibilidad de encontrar una vivienda, especialmente la población más joven a la cual le es imposible emanciparse.

Si bien en La Laguna hay pasos positivos y determinantes a favor de medidas concretas gracias a este acuerdo con el Cabildo Insular, medidas que dan luz y esperanza ante esa dinámica de promesas históricas y obras fantasma que solo generan ruido, esta es una realidad más lejana para otros municipios de la isla, municipios vecinos a La Laguna, que según hemos podido comprobar están invirtiendo la cantidad de cero euros en vivienda para este ejercicio 2024, como es el caso de Santa Cruz de Tenerife, tal como recordó este pasado lunes en tertulia radiofónica la reconocida líder chicharrera Patricia Hernández Gutiérrez, haciendo ver lo necesario que es que Santa Cruz de Tenerife, como San Cristóbal de La Laguna, también cuente pronto con determinación, altura de miras y responsabilidad pública, que dé nuevas oportunidades para las gentes que quieran hacerse con un nuevo hogar para construir su vida y tener una familia. Los más de 369.000 habitantes del área metropolitana esperan con ansia medidas que faciliten el acceso a la vivienda, políticas cada día más necesarias para esta gran ciudad que nos acoge.