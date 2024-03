De brotes verdes

La sabiduría del mago canario dice que los árboles se enderezan cuando están empezando a crecer, porque después ya no hay remedio. Los políticos de hoy carecen de cultura agraria y tal vez por eso sientan tanto desinterés, como si no fuera con ellos, por el activismo de grupos antisistema que venden a la sociedad la moto de que la causa de todos nuestros males no somos nosotros mismos, sino los otros. O sea, los guiris.

La última performance ha sido la de un nutrido grupo de dos personas que interrumpió el último pleno del Cabildo de Tenerife para hablar en nombre de un pueblo «que no tiene voz». Aguántame el cubata: resulta que los elegidos por el pueblo de Tenerife no tienen la legitimidad democrática que sí ostentan las dos portavoces de un colectivo ecologista, tipo salvar a Willy, otorgada por ellas mismas a sí mismas. Agüíta.

Los grupos antisistema, radicados a la izquierda de la izquierda extraparlamentaria, han elegido el turismo con el enemigo a batir. Le culpabilizan de todos los males de nuestra sociedad, que llaman despectivamente del hormigón y el cemento. Están en contra del desarrollo y de la «depredación» del territorio con nuevos complejos turísticos. Aunque evitan tocar el delicado asunto de que la mayor depredación de suelo que se ha producido en las islas la han realizado los autóctonos en las medianías con una invasión caótica de las laderas a través de la autoconstrucción.

El sector turístico utiliza apenas un cuatro por ciento del suelo de las islas y genera un negocio de unos veinte mil millones de euros al año. Podríamos discutir –y mucho– cuánto de ese dinero se queda realmente en Canarias, pero es impepinable que estas islas y su gente viven principalmente de esa actividad que tira del comercio, de la agricultura y hasta de la industria local. Gritarle a los turistas y reventar el negocio que nos da de comer es un viaje hacia ninguna parte. Pero hay gente que está dispuesta a comprar esa mercancía averiada, porque en Canarias una pulga saltando puede romper un lebrillo. Y una pimelia una vajilla entera.

La población flotante de turistas en las islas es de trescientas mil personas, que equivale al catorce por ciento de la población de Canarias. Así que su impacto en el suelo, en el agua y en la contaminación debe andar en el mismo porcentaje. Lo que se ve ampliamente compensado porque también suponen el cuarenta por ciento de nuestro PIB. Todo lo demás lo producimos y lo causamos todos los demás. Esos contra los que nunca se levanta una bandera porque resulta muy antipático decirle a la gente que es responsable de sus propios desatinos.

Nuestra complaciente burguesía, cómoda en el palacio de la inopia, asiste a todos estos brotes verdes de populismo con displicente distanciamiento. Ni se le cae la ceniza del puro. Ni por eso ni porque el socialismo español apoye la presencia en la Internacional Socialista del Movimiento Saharaui por la Paz, organización apoyada por Marruecos, que pide la descolonización de Canarias. Un mensaje que empieza a sonar, tímidamente aún, en el país vecino. Todos los grandes árboles empiezan siempre con una simple semilla.