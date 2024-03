Antonio Ruiz de Padrón y Agustín de Betancourt, canarios internacionales

Antonio José Ruiz de Padrón. / E. D.

En diciembre de 2015 escribí en un periódico canario un artículo sobre Canarias en el mundo. Comenté que me parecía acertada la crónica del periodista Francisco Basterra que apareció en la página internacional de El País, a la hora de señalar el asombro que le estaba produciendo la ausencia de las relaciones exteriores de España en el debate que mantenían los candidatos presidenciales a las elecciones del 20 de diciembre. Se preguntó si a los responsables gobernantes no les quedaba grande el mundo. Ello me hizo pensar en el ombligo del mundo de los españolitos, al igual que el de los incas en Cuzco y el de los rapanuis en la isla de Pascua. Me llamó la atención el interés del periodista por la proyección exterior de lo español: en el Mediterráneo y en América, así como por la vocación internacional del imperio español.

A partir de entonces comencé a rebobinar mi disco duro de la proyección internacional de Canarias y me remonté al mundo clásico cuando Ptolomeo de Alejandría marcó geográficamente la punta de Orchilla de la isla de El Hierro, La Raya, como meridiano cero de la navegación mundial. Así mismo al papel desempeñado por la isla de La Gomera en el encuentro de Cristóbal de Colón con el mundo americano, en 1492. Y por supuesto a los canarios que emigraron a las Américas, continentales e insulares, cuyo contenido lo encontramos en la Historia de Canarias en América, explicada principalmente en nuestra época por los catedráticos universitarios canarios, Manuel de Paz y Manuel Hernández, que nos llevaron al Consejo de Entidades Canarias en el Exterior aprobado por el Parlamento Autonómico de Canarias después de 1982. Cuba, Venezuela, República Dominicana, algunos estados norteamericanos como Florida y California, además de Argentina y Uruguay, fueron los lugares donde los canarios se asentaron en sus migraciones particularmente después de 1718, al principio del siglo de las erupciones volcánicas. Así puedo citar como canarios ilustres a personajes como Francisco de Miranda en Venezuela, hijo del tinerfeño Sebastián Francisco de Miranda Ravelo, natural de Tenerife, y como el cubano José Martí, hijo de Leonor Pérez, natural de Tenerife. Así como otros canarios que fueron también Ilustres como José Viera y Clavijo (Tenerife), en los siglos XVIII y XIX; Gregorio Chil y Naranjo (Las Palmas de Gran Canaria); Juan de León y Castillo (idem.); Blas Cabrera Felipe (Lanzarote); Juan Negrín López (Las Palmas de Gran Canaria) en los siglos XIX y XX; Gregorio Fuentes (Lanzarote), que participó en la obra del Premio Nobel Ernest Hemingway: El Viejo y el Mar, en el siglo XX en Cuba, y los catedráticos tinerfeños Telesforo Bravo y Antonio González (siglos XX y XXI), en la Universidad de La Laguna (ULL).

Venidos de fuera pero con peso canario lo fueron: El geógrafo francés Luis Feuillée, en 1724, en Tenerife y en El Hierro; los prusianos geólogos Alejandro de Humboldt, en 1799, y unos años más tarde Leopoldo von Buch; los botánicos Philippe Webb (inglés) y Sabino Berthelot (francés) en los años de 1820; la escritora Agatha Christie (Reino Unido) un siglo más tarde, en 1920 y el botánico sueco Eric Sventenius en los años de 1940, así como la escritora cubana Dulce María Loynaz. Premio Cervantes en 1992, autora de una novela de viajes editada en Madrid en 1958: Un verano en Tenerife, esposa de un canario, Pablo Álvarez de Cañas e Hija Adoptiva del Puerto de la Cruz. De idéntica manera tenemos que recordar a profesores como el catedrático de Botánica de la Universidad de La Laguna (ULL), Wolfredo Wildpret, así como a los directores del IAC, Instituto de Astrofísica de Canarias: Francisco Sánchez Martínez y Rafael Rebolo López, como responsables en la dirección de los observatorios de astrofísica del Teide, en Tenerife, y del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma.

A nivel internacional evocaremos a dos referentes canarios singulares: (i) al cura de La Gomera, don Antonio Ruiz de Padrón, nacido en 1757 y fallecido en 1823, por sus viajes a Cuba y a los Estados Unidos, así como su apuesta por el mundo político como diputado en las Cortes de Cádiz (1812), primero por Canarias y luego por Galicia, siendo responsable de la abolición de la Inquisición, y (ii) al ingeniero universal, don Agustín de Betancourt y Molina, nacido en Tenerife en 1758 y fallecido en 1824 en San Petersburgo, que trabajó en España, Francia y marchó en 1808 a Rusia contratado por el zar Alejandro I. Fundó las escuelas de ingenieros en Madrid en 1802 y luego en 1812 la de Vías y Comunicaciones de San Petersburgo. No podemos olvidar que las Canarias son islas de volcanes y a partir de 1986 algunos de sus sitios fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Unos como bienes naturales y otros culturales. Entre los primeros, en 1986, el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera, jardín de la laurisilva, y luego en 2007 el Parque Nacional del Teide en Tenerife, volcán de volcanes. Más tarde, entre los bienes culturales, la ciudad de San Cristóbal de La Laguna y el silbo gomero.