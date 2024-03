Para qué escribimos

Escribir en el dialecto canario. / E. D.

«Odio escribir, pero amo haber escrito» es una de las frases que dejó Dorothy Parker como legado. Con pocas palabras, abre un melón que a menudo contiene frustraciones y orgullo, sufrimiento y alegría, contradicción y convicción, ego y síndrome de impostora. Por qué escribimos es una pregunta que no tiene fácil respuesta.

Almudena Grandes siempre reconoció que su libertad para escribir le venía de la gente que la lee, y por eso sus novelas son un acto de devolución; pero también lo hacía para sí misma, para convencer a la lectora crítica que era y emocionarse con sus creaciones. Ella consideraba la escritura «como atravesar el espejo», y para hacerlo, antes y durante, hace falta leer mucho.

Los libros tardan largo tiempo en escribirse. Su proceso no solo implica teclear las palabras y pulir el texto, sino que se vienen construyendo desde mucho antes, a lo largo de una vida. Recuerdo con esto una publicación de Greta García, que debutó con su novela el año pasado: «Cuando pienso en un libro pienso que es muchos libros».

Escribir es tanto personal como colectivo. Se vuelve un acto íntimo cuando nos encerramos en nosotras mismas para crear y nos devora la química de nuestro cerebro. Es colectivo al mismo tiempo, porque las herramientas que tenemos para dar vida a una nueva obra son las que hemos aprendido leyendo. Y nunca terminamos de escribir, porque de un libro pueden nacer infinitos. Cuando una obra llega a otros ojos, estos la resignifican y se la apropian, haciendo que, otra vez, se vuelva íntima. Al leer, solo una misma sabe lo que la está revolviendo desde dentro.

La escritura puede nacer de un deseo, pero también puede usarse como un arma. Annie Ernaux lo demuestra con su obra y lo refleja en La escritura como un cuchillo. Escribimos sobre lo que nos duele, porque nos sentimos culpables, porque queremos hablar de lo que nos da vergüenza. Escribimos para vengarnos, para dejar salir las emociones antes de que exploten, para demostrar que lo individual y lo colectivo están muchas veces a un solo paso. Escribimos porque queremos reconstruir la realidad que vivimos y hacernos justicia.

Las palabras imprimen el mensaje de que existimos y tenemos algo que decir. Permiten enhebrar nuestras historias con las del pasado, recuperando el silencio de las antepasadas y poniendo un megáfono a lo que tuvieron que callar. Tachar lo que se dijo sin contar con ellas y reescribir encima. Así lo dice la poeta Shirley Campbell: «Tenemos que volver a escribir nuestra historia». Por eso, mientras sigamos existiendo, nunca se acabará la escritura.

Sean cuales sean los motivos, no hay nada más humano que escribir. Decía Ursula K. Le Guin que el ser humano no empezó a cazar por la carne, sino por las historias. Porque no hay nada más humano que la necesidad de contar. Guardar las cosas bonitas, preciadas e importantes dentro de un recipiente también nos hace ser personas. Queremos cuidarlas, conservarlas y protegerlas. Por eso escribió Le Guin que los bebés se guardan en bolsas pegadas al pecho; la comida, en paquetes cerrados; la gente, en casas que salvaguardan del frío; y las historias, en libros, que no son otra cosa que un saco cosido para guardar palabras.

Guardar y conservar es lo que buscamos al escribir. Nuestra posición en el mundo, cómo afrontar la vida, otras realidades soñadas, pensamientos e ideas que nos cruzan la mente. Escarbamos en el dolor y la belleza. Hacemos un mejunje y lo tragamos con los ojos. Así lidiamos con lo que nos sucede adentro y hacemos frente a lo que pasa afuera.

El acto de escribir no daría tanto de qué hablar si las palabras no tuviesen poder y, al mismo tiempo, margen de error. Es verdad que la palabra escrita es capaz de diseccionar y escrutar el mundo desde millones de puntos de vista, pero no por ello es perfecta. Los motivos que nos empujan a crear nuevas historias cambian, se fusionan, aparecen y desaparecen. Con ellos, los textos que emergen pueden parecernos bellos, horribles o cualquier otra cosa en medio.

Escribir no es un acto puro. Tampoco debe pretender serlo. No es justo deshumanizar la escritura, que es puramente humana, atribuyéndole una pulcritud opuesta a su naturaleza. Es imperfecta y sucia, esconde deseos turbios, los alimenta. Y escribimos también para ello: exhibir a lo grande el error y la mugre que llevamos dentro.