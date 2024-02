Somos una oportunidad de oro

Construcción del Hotel La Tejita / Carsten W. Lauritsen

Hace no más de una semana el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendía la Orden de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias dictada en mayo 2021, la cual invitaba a los promotores del Hotel de La Tejita a reconsiderar lo que habían empezado a hacer desde 2019.

La promotora de este complejo turístico de cinco estrellas, cuyo coste de construcción se estima en 18,5 millones de euros, desea disipar cualquier duda en torno a eso que se dice ahora de que no pueden construir en la zona de dominio público marítimo terrestre. Es decir: cemento de obra privada junto al mar mal.

La problemática de este asunto está basada en que cuando se dieron las licencias para hacer este hotel, allá por 2015, las administraciones permitieron construir mucho más cerca del mar que ahora. La orden del Gobierno de Canarias de mayo de 2021 que paralizaba el proyecto solicitaba una modificación del mismo, y planteaba que se podía construir más o menos dos terceras partes del mismo, un poco más alejado de la costa, reduciendo por tanto el número de camas.

Desde el colectivo Salvar La Tejita creían que esta solución era insuficiente y ahora se ven en la tesitura de que tienen que tragar con la idea de que se construya todo el complejo en base a lo aprobado en 2015, que como decimos sí permitía construcción en primera línea. Fue la pericia e intervención de las organizaciones ecologistas la que ha tratado que el proyecto se ajuste a la Ley, solicitando el cambio en el deslinde. El cambio sustancial del deslinde consiste en «ajustar la línea al sistema dunar de origen eólico» que existe en el lugar, modificación que reduce el número de camas, que pasará de las 340 proyectadas a 280, según la estimación hecha en su momento por la constructora. El deslinde es la línea que separa la costa de la zona donde se puede hacer obra privada. Desde las organizaciones ecologistas, y desde el Gobierno de Canarias saliente se ha tratado de hacer entender que el Reserva Natural de Montaña Roja tiene un sistema de dunas que se mueven en ese espacio cercano al futuro hotel, lo que varía el tamaño de la playa en función a la acción del viento, y por tanto aleja y acerca ese posible deslinde del mar establecido entre 20 y 100 metros según esté el día.

Quieren construir un hotel a escasos metros de una Reserva Natural y ello genera conflictos. Hay varias soluciones y para todos los gustos de cara a generar una mayor paz social entre la ciudadanía y las necesidades de los empresarios turísticos. Lo que llama la atención es que para cumplir la ley también haya un catálogo. La sociedad canaria está cansada de no entender cuáles son los requisitos para dar cuerpo a iniciativas, para proteger el medioambiente o para tener modelos laborales que den seguridad a las familias. Que cada vez que se vaya a construir un hotel o un nuevo complejo turístico se dé una situación de tensión social es preocupante, es muy preocupante en el sentido de que debería ser algo positivo para un país que se progrese hacia establecimientos turísticos de primer nivel, que se asegure laboralmente a la población y genere mejores salarios.

Es muy preocupante que no estemos logrando métodos participados para que las infraestructuras que necesitamos sean posibles. No es el caso de Granadilla, porque su planta alojativa está en plena forma, pero estos promotores tan valientes harían bien en desarrollar sus proyectos en sustitución de otros que ya estén obsoletos o que estén orientados a un turismo más británico que nórdico. En Canarias habrá leyes que les ayuden a lograrlo si seguimos viendo esperpentos como el que tenemos delante. Estas recomendaciones deberán en el futuro ser leyes si queremos recordar las Islas tal y como son hoy.

La sustitución y rehabilitación como punto de partida para la mejora de nuestras infraestructuras turísticas privadas es un buen modelo de entendimiento de nuestra relación con el entorno y la sostenibilidad económica. Pero hay muchas otras mejores ideas, que creo que cuanto más discutamos, conclusiones más duras nos harán comprender sobre lo urgente de nuestra necesaria transformación, si es que queremos acercar al 20% ese 30% de personas pobres que viven hoy en nuestro Archipiélago, personas trabajadoras pobres que simplemente viven dentro de una estructura económica que no es capaz de generar un bienestar para todas las personas.

Es lógico y normal que la gente en los sures de Tenerife y Gran Canaria esté cansada de trabajar limpiado lo de otros cuando algunos privilegiados trabajan menos que un bombero de AENA en La Gomera por meras rentas. Lógico y normal que se dude de la componenda de nuestro cada vez más seco y caluroso día a día en el que te encuentras tantas escenas urbanas sacadas de alguna película del corralito argentino.

Quienes se quejan de que en Canarias hay mucha pobreza pidiendo más libertad económica para los individuos para solucionarla, se olvidan de en determinados mercados solo un correcto control de la oferta es capaz de garantizar un salario digno para los trabajadores, y el hecho de que tengamos mucha pobreza está simplemente causado porque no hay salarios dignos para todos los trabajadores. Todo el mundo sabe que para vivir medio-bien necesita uno ingresar al menos lo que marca la media salarial, que es aproximadamente 22.000 euros anuales.

¿Qué modelo te garantiza que el salario mínimo no es el salario más común de tu estructura económica? Pues probablemente ninguno que permita la libertad e innovación que necesita una sociedad del apasionante presente, pero sin duda se le acercaría uno en el que no se pueda ofertar una tienda de campaña en una azotea por 12€ la noche, uno en el que los turistas y no solo los canarios tengan que pagar algún impuesto, uno en el que si hay cortes de agua por la declaración de emergencia hídrica cierren hoteles enteros y campos de golf por el tiempo que haga falta y no le corten el agua a los vecinos de Taco, El Cardonal, San Isidro, San Andrés, Buzanada, Chirche, Vistabella o Guamasa. Un modelo en definitiva en el que nos dotemos de mejores normas para afrontar un futuro común, cada vez más limitado en recursos, y en el que hablar español sirva de algo en esta isla.

Todas las islas del mundo que combinan el privilegio natural y un desarrollo turístico de excelencia, como Hawái, Puerto Rico, Martinica o Malta, viven como nosotros estos debates. Seamos en las Islas Canarias un ejemplo de cómo hacer convivir el gusto por la vida con el orden, el progreso y la justicia social. Demostremos que somos diferentes, que aquí sabemos. Somos una oportunidad de oro.