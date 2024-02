El declinar sostenible del País Vasco

Pleno del parlamento vasco / JOSU CHAVARRI- PARLAMENTO VASCO

El conductor del bus que nos lleva de Getxo a Bilbao, por toda la ría, nos advierte del retraso que lleva: hay tres manifestaciones en Bilbao. He leído varias veces quejarse al Gobierno vasco de que el 50% de las manifestaciones convocadas en toda España, se celebran en el País Vasco. También esa comunidad autónoma está en el top del absentismo laboral. Todo un compromiso con la productividad y el empuje, con la cultura de trabajo que tuvo, y grande. Según datos del INE, tras Madrid las comunidades autónomas de más renta son el País Vasco y Navarra. Sin embargo, en las pensiones, no son los segundos ni terceros, sino directamente los primeros. Con el beneficio de que no las pagan ellos en su integridad, sino el resto de España. De todas formas, el movimiento de pensionistas ha sido muy combativo, se manifestaban semanalmente, sin ninguna correlación con donde las pensiones son bastante más bajas, del resto, y con los complementos de las ayudas sociales que allí, pródigas, existen, y menores en los otros territorios. Tienen el aroma rancio de las viejas reivindicaciones de fábrica, que siempre son pequeños porcentajes, lo esenciales que se quieran, y del que ellos son los únicos beneficiarios, no sus hijos y menos, sus nietos. La clásica solidaridad de ellos para ellos. Una solidaridad bien distinta y sin la iconográfica pancarta de respuesta «nosotros en cambio os pagamos a vosotros», o sea, el resto de España a los (ex) denodados luchadores del acero laminado. Se trata de la mentalidad arcaica de la arqueología industrial de la Ría del Nervión, que subsisten en estos núcleos; habrá que decir obreros, y no «clase media trabajadora». El mundo de progreso, según lo entiende nuestro populismo de música revolucionaria y odio dramatúrgico a Franco. Esta mentalidad y comprensión de progreso, de modelo fabril y siderúrgico, se complementa con el frío invernal en natalidad. Tan reaccionario todo, que lo es al conjunto de realidad proyectada al futuro, como riesgo y posibilidades. Por otro lado, las ventajas fiscales para atraer industrias de tecnología punta al territorio se vienen estrellando una detrás de otra, me cuenta un amigo. Al final, Euskadi armoniza los derechos históricos del Antiguo régimen y su sistema foral, con la arcaica sociedad industrial con cosmovisión de «Obreros en lucha». Un inconsciente fanatismo por el pasado más puro. Históricamente religioso. Perfeccionado con la reciente obligatoriedad del euskera en toda la oceánica administración vasca, ampliada al personal de empresas que contraten con ella, con el apoyo del sanchismo invertebrado trincón. Esta vez he tardado 4 ó 5 días en poder oír hablar euskera. Resulta muy delirante y vasco progresista.