Calor en verano, calor en invierno

Fernando Clavijo y Manuel Domínguez durante una rueda de prensa / Miguel Barreto (EFE)

La ausencia de un nuevo proyecto social y cultural que supere los retos que planteó el Pacto de las Flores en materia laboral, social y asistencial es evidente. Continuamos con los grandes consensos que surgieron del gobierno saliente 2019-2023, el cual enfocó toda su magnanimidad en la Estrategia Canarias 2030; un proyecto valiente y atrevido enfocado en una estrategia global y transnacional de gran legitimidad.

La falta de agenda del nuevo equipo de gobierno dificulta la capacidad de la oposición de diferenciarse. Son sólo pequeñas cuestiones en materia de Cultura o Transición Ecológica las que por ahora marcan los nuevos posicionamientos.

Es difícil que la oposición gane enteros si no se gobierna de forma diferente a como lo hacían ellos cuando estaban en el gobierno. Cuantas más diferencias veamos, más identidad de grupo generará lo contrario al gobierno, por lo que, en ese sentido, a quienes gobiernan les conviene no hacer mucho ruido y participar de una mera administración, no vaya a ser que socialistas y ecologistas se encuentren en perspectivas de construir juntos nuevas perspectivas para Canarias.

Si nos remitimos al trabajo de la socióloga neoyorkina Iris Marion Young podríamos tomar como afirmación tal lógica de funcionamiento de los grupos sociales: un grupo social es un colectivo de personas que se diferencia de al menos otro grupo a través de formas culturales, prácticas o modos de vida. Los miembros de un grupo tienen afinidades específicas debido a sus prácticas y entendimientos, lo cual los lleva a asociarse entre sí más que con aquellas otras personas que no se identifican con el grupo o que hacen las cosas de otro modo.

Entonces podemos concluir con que los grupos son expresiones de las relaciones sociales; un grupo existe solo en relación con al menos otro grupo. ¿Cuál es el fundamento de la unión de grupos actual que da lugar a nuestro gobierno si ni siquiera son capaces de hacer algo distinto a lo que hacía el gobierno anterior?

Ni bajar el IGIC parece que puedan hacer sus señorías de un gobierno que se idea a sí mismo desde la voluntad de bajar impuestos, en un territorio en el que sencillamente ya no se pueden bajar más los impuestos a prácticamente nadie, porque como ya explicó el maestro Ángel Víctor en su momento, «más bajos no pueden estar».

¿Qué reformas acometerá el Gobierno de Canarias en esta legislatura? Si vemos algo importante no dudaremos en comentarlo, pero por ahora todo sigue bastante similar. De la última vez que gobernó Clavijo solo recordamos la Ley del Suelo de Canarias. Este gobierno tranquilo no busca la transformación de nuestras ocho micro-sociedades, las cuales cada día tienen problemas más urgentes y similares. En este término, el precio de la vivienda seguirá diferenciándose del nivel salarial medio de la población. Valdría, si no podemos limitar el precio de la vivienda, que los salarios subieran, pero tampoco lo hacen.

Las normas que buscan proteger el territorio de la búsqueda de nuevas zonas turísticas, con el consiguiente aumento del precio del suelo y de la vivienda en tales entornos, brilla también por su ausencia, por lo que magníficamente brilla por su ausencia también la proliferación de PMM, esto es, los llamados Planes de Modernización de la Competitividad, fantástico instrumento para la rehabilitación de zonas turísticas degradadas, como es Costa del Silencio, donde en paz descansa Ten-bel.

También brillan por su ausencia estrategias de convivencia y conciliación laboral de la población inmigrante. En palabras del presidente Clavijo de hace unos días «la inmigración es un fenómeno constante y natural, simplemente queremos ordenarla y eso es lo que hemos pedido al Estado».

Tal pronunciamiento nos lleva a pensar en una ausencia de respuestas desde nuestro Archipiélago, caer en la inacción. Más allá de la redistribución de la inmigración y los apoyos estatales, deberíamos tener instrumentos públicos para mejorar y enriquecer la convivencia. Del mismo modo, generar pautas de integración socio-laboral, desarrollo de iniciativa pública, demás mecanismos sociales y orgánicos que nos hagan entender de forma más cotidiana que somos un Archipiélago en la costa oeste del Norte de África y, por tanto, es esperable que recibamos inmigración de un territorio que tiene un PIB diez veces menor al de nuestro continente, Europa.

Así, desde la petición y la pregunta, poca autonomía será capaz de construir aquel que dice que Canarias tiene problemas propios y soluciones propias necesita. Vivimos en el espejismo de quienes performan la diferencia para luego solo usarla para el victimismo, en lugar de hacer florecer la creatividad y la iniciativa.