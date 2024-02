Teorías de la relatividad

Los que no sabemos de las cosas de la Justicia nos movemos en la fatal falsedad del derecho comparado. Te enteras de casos, lees las sentencias y los razonamientos jurídicos y lo colocas todo en tu universo mental suponiendo que existen unos principios inalterables de proporcionalidad: a iguales delitos penas similares. El problema surge cuando encontramos disonancias y los asuntos tienen un tratamiento jurídico diverso.

El Gobierno de España está modificando las leyes relativas al terrorismo partiendo de un razonamiento: no es lo mismo el terrorismo vasco del tiro en la nuca que el catalán de darse de hostias con la policía en las calles de Barcelona. Así de entrada hay un fondillo de razón en el caldero. Un delito que supone acabar con vidas humanas y otro que solo provoca desórdenes, daños materiales y en el peor de los casos lesiones físicas, no son iguales. Pero echando la vista no muy atrás, a los que apoyaban al terrorismo etarra con la lucha callejera se les juzgaba con una enorme severidad. En 2018, mismamente, o sea casi anteayer, la Audiencia Nacional condenó a dos años de talego a cuatro jóvenes a quienes consideraba responsables de unos disturbios ocurridos en Pamplona el año anterior.

Pero claro. Si resulta que la malversación en Cataluña no es delito o quienes la cometen son velozmente indultados –táchese lo que no proceda– ¿por qué va a ser delito incendiar coches y contenedores, tomar las calles y enfrentarse a las fuerzas del orden público en Barcelona? Barcelona no es Pamplona.

Y luego, qué más da que al alcalde de Valle de Gran Rey, en La Gomera, le condenaran a cuatro años, seis meses y un día de prisión por dilapidar siete mil cuatrocientos once euros con noventa y seis céntimos del ayuntamiento contratando indebidamente a un familiar. Eso no significa que podamos deducir proporcionalmente la pena de los de la Junta de Andalucía, que se ventilaron más de seiscientos ochenta millones. No funciona así. Siete mil euros son cuatro años y medio pero seiscientos ochenta millones no son cuatro siglos y catorce años. ¡Qué va! La justicia es un mundo muy complicado. Tanto, imagínense, que el expresidente andaluz Griñán, que fue condenado a seis años, no ha ingresado en prisión por razones humanitarias. Igual que algunos famosos presos etarras, aquejados de graves enfermedades, a quienes se permitió salir para palmarla junto a sus familias. Mucho más humanitarias que las que no se aplicaron al empresario octogenario tinerfeño Ignacio González, a quien se obligó a morir en la cárcel. Cuerpos similares, pero en situaciones geográficas distintas, producen diferentes justicias.

Ya dijo Einstein que la posición de un cuerpo en el universo judicial no se puede considerar por el cuerpo en sí, sino por la posición que ocupa con respecto a otro cuerpo dado. O sea, que es una cuestión de cuerpos. Y muy relativa. Por ejemplo si un expresidente autonómico se fuga en el maletero de un coche huyendo de la policía puede volver algún tiempo después en clase preferente de Iberia y descender de la escalerilla, entre flashes de fotógrafos y aplausos del respetable. Si eres un rapero no, por supuesto. Entonces te jodes. Porque tienes otro cuerpo. A ver si me entienden.