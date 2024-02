Ataque a las togas

En el debate de investidura del año pasado, en el Congreso de los Diputados, la presidenta de la cámara, la socialista Francina Armengol, interrumpió en el uso de la palabra al líder de Vox, Santiago Abascal, después de que este acusara a Pedro Sánchez de «liquidar el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la convivencia pacífica». A Abascal se le puso la barba de punta y dijo que Sánchez estaba preparando un «un golpe en connivencia con las minorías separatistas».

Armengol saltó en su sillón, le paró en seco y le exigió que respetara «el decoro de la Cámara, que es la sede de la soberanía nacional». «No puede ser que un representante del Congreso vaya en contra de los propios cimientos de la democracia», dijo y pidió a Abascal que retirara sus palabras porque, de lo contrario, usaría su potestad como presidenta para ordenar que se eliminaran del diario de sesiones. No ha sido la primera vez que la Mesa interviene cuando se dicen palabras que, a juicio de quien dirige el pleno, son ofensivas. Le ocurrió también a una diputada de la ultraderecha que afirmó que el Gobierno «ningunea a las regiones que son leales a España y premia a filoetarras, nacionalistas y golpistas». Le exigieron que retirara la palabra «filoetarras» y ella se opuso diciendo que en la misma cámara a ellos les habían llamado «franquistas» sin problema.

Resulta llamativo, por todos estos precedentes, que la Presidencia del Congreso no haya dicho esta boca es mía en la última sesión en donde en más de una docena de ocasiones se llamó delincuentes prevaricadores con sus nombres y apellidos a magistrados que llevan causas contra el independentismo catalán. Tuvo que ser el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el que al término de la sesión saliera en nombre del Gobierno para decir que no compartía esas durísimas acusaciones contra miembros del Poder Judicial que por lo visto no hay que proteger porque no debe ser, para Armengol, «uno de los cimientos de la democracia».

Desde que existe libertad en España, algunas decisiones judiciales han sido controvertidas y criticadas. Hay sentencias que parecen injustas, unas por desproporcionadas y otras por insólitas. Pero jamás se ha llevado al patíbulo a los magistrados, acusándoles directamente de estar al servicio de intereses políticos. En una vida pública radicalizada, donde se traspasan todos los límites, los independentistas catalanes están derribando la última frontera atacando directamente a los jueces que llevan causas que les atañen. Lo hacen en el mismo Congreso de los Diputados donde se ha sido más que contundente en la defensa del supuesto honor de otros cargos e instituciones políticas. Intolerantes incluso en el uso de simples adjetivos descalificadores. Que se haya permitido esa ofensiva demoledora contra los magistrados, por comparación con los precedentes, le deja a uno en el estupor. O la palabra de los oradores es libre o no lo es. Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Salvo que a alguien le interese, claro.