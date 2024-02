Meter la mano en la tubería, agarrar los residuos atascados y sacarlos para que el agua fluya. Eso parece que están haciendo las denuncias públicas de los últimos días que han acusado al director de cine Armando Ravelo de abuso. Todo empezó a raíz de una publicación en Instagram de la artista Koset Quintana, quien reveló conversaciones con el cineasta en las que él se insinuaba sexualmente cuando ella todavía era menor. A partir de entonces, llovieron los testimonios.

Los abusos, según declaraciones de las personas afectadas, se manifestaron de distintas formas en el ámbito laboral y personal. No ahondaré en el contenido de lo que dijeron porque eso ya está recogido en muchas noticias. Por desgracia, no son pocas las que han hablado. Es estremecedor, aunque hace mucho tiempo que dejó de ser impactante que se levante una piedra esperando encontrar un puñado de testimonios y, en cambio, se descubran muchísimos más. Y si no hablaron antes –hay quienes tampoco lo hacen ahora– es por miedo a no poder encontrar más trabajos. Porque en este mundillo, y más aún en un territorio reducido como el de Canarias, las redes de contactos arrastran todo lo demás. Por eso lleva años siendo un secreto a voces.

Que tantas mujeres tengan algo que decir indica que se trata de un patrón de conducta y que no existen los mecanismos necesarios para que las víctimas puedan denunciarlo sin miedo a las represalias. Peor aún, el propio sistema facilita que se perpetúen este tipo de situaciones. Perfiles como el de actriz o becaria tienen un nivel alto de exposición al abuso de directores y otros hombres con poder en los rodajes, dado que pasan mucho tiempo con ellos manteniendo relaciones asimétricas. Por supuesto, no hablo solo de lo que concierne a Armando Ravelo. Esto afecta a toda la industria, dado que reposa sobre una estructura patriarcal y edadista que empaña a todos los sectores, no solo los del cine y el teatro.

Este caso en concreto ha arrojado luz sobre una parte de la industria del entretenimiento, al igual que lo hizo el de Carlos Vermut apenas unos días antes. Sin embargo, para que de verdad se atienda como es debido a las víctimas, y se instauren protocolos efectivos de prevención, no hay que quedarse con el complemento del cine; debemos ir a la base.

La instrumentalización del cuerpo de las mujeres y el acoso sexual pueden afectar a cualquiera. Lo dejan muy claro los testimonios de aquellas que, estando al margen de la industria, han sido abusadas por el cineasta y tienen miedo a hablar públicamente sin la protección que les otorga el anonimato. Su temor, aunque no vaya aparejado a las oportunidades laborales, es igualmente válido. Porque ninguna desea ser revictimizada por la sociedad o que se la asocie durante años a su experiencia de abuso, impidiendo que la supere. Ese es un lastre que hoy en día, y después de mucha lucha, todavía sigue pesando.

Con todo, abundan las mujeres que cargan este tipo de experiencias a sus espaldas. Por eso ha sido tan poderoso el efecto me too que ha surgido en los últimos días. La artista Koset Quintana abrió el espacio con un testimonio que hacía falta desde tiempo atrás, y que ha dado a muchas la sensación de seguridad para dar el primer paso. Eso demuestra que las víctimas se atreven a hablar si existe la garantía de que no van a ser tachadas ni van a estar solas. Que van a encontrar un espacio seguro en el que abrirse.

No creo, sin embargo, que debamos romantizar la oleada de declaraciones que, de una forma u otra, ha acabado tejiendo una especie de red. Lo cierto es que la presión ha hecho algunos cambios y ha revuelto mucha víscera en poco tiempo, pero no ha sido suficiente. Tampoco debemos conformarnos con que sean las víctimas quienes deban encontrarse entre ellas y darse el apoyo que necesitan. Es tierno, hasta cierto punto, que nazca sororidad de sucesos dolorosos como este. Pero mientras siga habiendo miedo, y los hombres con poder crean que su posición les vale para todo, todavía quedará mucho por exigir.