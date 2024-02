Este pasado martes se celebró el centenario de la fundación del Partido Nacionalista Canario (PNC). Es un buen momento para reflexionar sobre la situación actual de nuestras islas. El PNC se fundó en La Habana el 30 de enero de 1924 inspirado en los ideales defendidos por el considerado padre del nacionalismo canario, Secundino Delgado, por la numerosa colonia de canarios obligados a emigrar por las dificultades económicas y sociales a las que se enfrentaban los ciudadanos de las Islas Canarias en aquella época, siendo entonces su primer presidente José G. Cabrera Díaz.

Ha pasado un siglo desde entonces, donde el nuevo orden mundial, la globalización y el mayor y continuo intercambio cultural y social han traído consigo grandes cambios en las relaciones entre los pueblos y las personas. Canarias se encuentra sumida en el mismo reto económico y social de entonces: encontrar su identidad y espacio propio en el cambiante y heterogéneo escenario internacional.

Durante este siglo de existencia del PNC han cambiado muchas cosas, pero lo que sigue inalterable es la necesidad de contar con un partido político unido que sienta y defienda a Canarias por encima de todo y de todos. Con esto no queremos decir que otras formaciones no puedan hacerlo, pero los hechos son incontestables y, salvo en contadas ocasiones, el interés de Canarias no se ha puesto por encima del de las personas que representan a las diferentes formaciones políticas que hay en nuestro Archipiélago.

Es en esta pérdida de la propia identidad de los pueblos donde se significa aún más importante la presencia del nacionalismo como un frente unido para la defensa y protección de nuestros derechos en el logro del bienestar para la ciudadanía.

Vivimos en tiempos de cambio, algunos dirán que incluso revueltos, pero entendemos que ahora más que nunca es necesario contar con un nacionalismo canario fuerte, unido, con proyección hacia el exterior y con la necesidad de hacer entender al resto de personas y partidos políticos que Canarias es diferente y que necesita un trato justo. Para eso hay que luchar cada día, reivindicar nuestras condiciones y hacer entender al resto del territorio del Estado español la realidad que viven cada una de nuestras ocho islas. Canarias, por tanto, debe definir y encontrar un proyecto nacionalista canario común.

El nacionalismo canario se encuentra actualmente en un escenario global con nuevos retos y nuevas amenazas que se deben afrontar con una gran actuación colectiva, en la que todos los partidos y grupos políticos nacionalistas antepongan el interés general de todos los canarios a los individuales, dejando a un lado ambiciones y rencillas personales.

Nuestra condición geográfica, privilegiada en muchos aspectos, conlleva algunas dificultades, lo que nos convierte en una región ultraperiférica de la Unión Europea. Las ayudas siguen siendo más necesarias que nunca, pero no porque seamos unos pobres pedigüeños, sino porque transportar las mercancías, bienes y personas hasta Canarias sigue suponiendo un hándicap e implica un sobrecoste frente al territorio continental.

En el actual contexto político, vemos cómo otras formaciones de carácter nacionalista, actuando unidas, obtienen grandes beneficios para su gente de los partidos que tradicionalmente han gobernado a nivel estatal. Y creemos que en Canarias podemos llegar a tener ese peso específico en la política estatal, con un partido canario fuerte, unido, que defienda los derechos de los más de dos millones de personas que habitan en nuestras Islas y que anteponga y proteja los intereses de todos los habitantes del Archipiélago canario.

Es fundamental consolidar el nacionalismo en nuestra sociedad, con la necesaria divulgación, educación y conocimiento entre nuestra gente, aportando argumentos fiables y concretos para una mejor defensa de nuestros derechos y logrando una mayor presencia de los nacionalistas en todas las instituciones canarias y en las del estado español y en Europa. Es algo esencial para garantizar la búsqueda y la defensa de los legítimos intereses de nuestro pueblo, contribuyendo a su gobernabilidad y estabilidad, a través de la consecución de mayores espacios de decisión propia en los que ejercer nuestro autogobierno y ayudando a lograr una Canarias fuerte. Para eso se hace imprescindible la unidad política, económica, social y cultural de todos los nacionalistas canarios en la construcción de un partido nacionalista fuerte y unido.

El nacionalismo canario está latente. Somos diferentes, únicos. Somos mestizaje de razas y mezcla de culturas, con nuestras costumbres y raíces que nos definen como pueblo. Somos nobles, pero no sumisos. Y tenemos una capacidad de lucha que ha quedado demostrada a lo largo de nuestra historia. Canarias es lo único importante.

Aprovechemos estos 100 años de historia para continuar propiciando y facilitando la unidad del nacionalismo canario fundamentada en la unión y confluencia de posicionamientos, para tener una mejor proyección política y social de Canarias, no sólo dentro de nuestro espacio político-administrativo, sino más allá de nuestras fronteras.

Luchemos unidos por Canarias; es el mejor homenaje que podemos hacer.