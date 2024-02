Explicaciones

Lideresas de Podemos, Noemí Santana e Irene Montero, han tenido a bien explicar al mundo mundial la causa de la barrida en pelo que sufrieron en las últimas elecciones. En el caso de Canarias, para quien no lo sepa, las elecciones se perdieron «por la poca generosidad de algunos compañeros y compañeras que no se comportaron como tales. Y hay que decirlo».

O sea, Podemos no perdió las elecciones porque el electorado no le votara. No. Las perdió a causa de Podemos. O mejor dicho, de una parte de Podemos que no pudo. Compañeros y compañeras que no se comportaron como compañeros y compañeras. Es casi un jeroglífico.

Podría deducirse de la doliente frase la sombra de unas largas rastas; las de Alberto Rodríguez, quien fuera secretario general de Podemos, que se mandó a mudar del partido para crear Drago Canarias y presentarse por su cuenta. Esto es lo que han deducido los más brillantes analistas que leo para copiar.

Pero no puede ser. Porque da la casualidad de que Alberto, cuando llegaron las elecciones, ya no era un compañero: era un adversario electoral. La presidenta del Congreso, Meritxel Batet, le había quitado el escaño, colocándose por encima de la soberanía popular, el voto del pueblo y tralarín, tralarán, la democracia representativa misma. ¿Amenazaron los diputados de Podemos con dimitir en masa si expulsaban a su compañero? Claro que no. ¿Advirtieron las ministras, ministros y ministres de Podemos que si se echaba de su escaño al diputado Alberto Rodríguez saldrían del Gobierno abriendo una crisis? Ni de coña. Estaban tan pegadas a los sillones –«esos» sillones de la casta, ¿recuerdan?– que nada fue capaz de separarlas: ni el clamoroso vacío que les hacía Yolanda Díaz, ni los desplantes de Sánchez. Murieron con la cartera ministerial en las manos.

Venir a culpar a Alberto Rodríguez, al que abandonaron a su puñetera mala suerte, es presentar a la víctima como al asesino. Porque lo normal es que hiciera lo que hizo: mandarles a todos a tomar viento, llamarles godos centralistas y montarse un chiringuito local, que más vale solo que mal acompañado.

La explicación para la derrota de Podemos a nivel estatal es otro prodigio de la corriente discursiva surrealista. Según Irene Montero, Podemos fue la verdadera fuerza de la izquierda revolucionaria que presionó para que el Gobierno blandito de los socialdemócratas aprobara leyes progresistas. Dando por hecho que esto fuera así –porque definir a Sánchez es toda una proeza de la histología política– la conclusión obvia es que el electorado les abandonó. De los 71 diputados del año 2015 –qué cerca estuvieron de tocar el cielo, cáspita– han pasado a los 31 que ha logrado salvar Yolanda Díaz. Y dentro de ese hundimiento solo flotan hoy cuatro salvavidas de Podemos: los restos del naufragio. ¿Y la propuesta es prometer más de lo mismo? Pues nada: muy brillante.

Como sigan así habrá más partidos de izquierda que votantes. Y no sé si habrá sitio para Podemos. No lo hay, desde luego, para Mila Hormiga. Una compañera con la que no se han comportado como tal. Y todo hay que decirlo.