En abril de 2006, el Comité de ministros del Consejo de Europa estableció la celebración del «Día de protección de datos» el 28 de enero de cada año, conmemorando así el aniversario de la firma en Estrasburgo, en 1981, del Convenio 108, del Consejo de Europa, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

En estos cuarenta y tres años desde la aprobación del Convenio 108 han surgido nuevos riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas. Recordemos el caso Snowden en 2013, en relación con el cual los periódicos The Guardian y The Washington Post recibirían el premio Pulitzer de periodismo por sus informaciones sobre el espionaje y vigilancia masiva de Estados Unidos, a raíz de las revelaciones de Edward Snowden. O años después el caso Cambridge Analytica, cuando el 17 de marzo de 2018 los diarios The New York Times, The Guardian y The Observer denunciaron que Cambridge Analytica estaba explotando la información personal de los usuarios de Facebook, dando lugar a un uso indebido de los datos de millones de usuarios de esta red social. Y ya comienza a formar parte de nuestras vidas la inteligencia artificial, con la potencialidad de generar beneficios económicos y sociales, pero también con la posibilidad real de crear nuevos riesgos y consecuencias negativas para personas concretas o para la sociedad en su conjunto.

Para dar respuesta a algunos de los desafíos creados se ha ido configurando gradualmente el derecho fundamental a la protección de datos personales. El primer antecedente normativo de este derecho lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 diciembre de 1948, cuyo artículo 12 establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Y ya en los años setenta nacen las primeras leyes en materia de protección de datos. Así, la primera ley se aprobó en Alemania, la ley del Länder de Hesse, de 1970, y del año 1973 es la Ley sueca de datos, primera ley de ámbito estatal en materia de protección de datos. En España tendremos que esperar a la Ley Orgánica 5/1992, hoy derogada, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, cuya exposición de motivos contiene una explicación brillante sobre la desaparición de las salvaguardas de la privacidad de la persona que han existido hasta la actualidad: el tiempo y el espacio. El tiempo impedía la creación de una historia ininterrumpida de la persona; el espacio evitaba que tuviésemos conocimiento de los hechos que hubieran tenido lugar lejos de donde nos encontráramos. Sin embargo, estos límites prácticamente han desaparecido con las nuevas tecnologías de la comunicación. Efectivamente, el tiempo y el espacio ya no protegen nuestra privacidad: lo que hicimos hace veinte años se conoce hoy y lo que hacemos hoy se sabe al instante en las antípodas.

En definitiva, la formación histórica del derecho a la protección de datos personales continúa. Sin garantizar el derecho a la protección de datos personales el respeto a la privacidad no será posible, pero el reconocimiento de este derecho no será suficiente para protegernos de nuevos riesgos en una sociedad democrática en plena transformación digital. Es imprescindible igualmente un esfuerzo educativo que permita transmitir la necesidad de un uso de la tecnología respetuoso con la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Hace cuarenta y tres años, en el preámbulo del Convenio 108 se señalaba acertadamente «que es deseable ampliar la protección de los derechos y de las libertades fundamentales de cada uno, concretamente el derecho al respeto de la vida privada, teniendo en cuenta la intensificación de la circulación a través de las fronteras de los datos de carácter personal que son objeto de tratamientos automatizados». No podemos olvidar su consideración. Debemos esforzarnos como sociedad en disponer de herramientas jurídicas que nos permitan defendernos ante la creación de un Gran hermano global que todo lo controle y vigile.