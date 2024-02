Las sociedades más conservadoras simplemente tienen un problema para encontrar alternativas generalizables a su modo de vida. Hay lugares, con identidad y propiedad, que no pueden dar forma a los cambios por el mero hecho que determinan sus condiciones endógenas, en ese sentido, una isla es especialmente fecunda para esta dinámica, pues las condiciones a las que se ve expuesta no suelen variar.

Sin duda una buena noticia de cara a la estabilidad económica de las familias y el progreso de los lugares es que tu entorno se perciba con facilidad. Sabes perfectamente lo que hay que hacer para que las cosas salgan bien. Otra cosa es que no se quieran hacer las cosas que hay que hacer.

Las islas son espacios predecibles, quietos, templados, donde la novedad asusta sólo de verla. Los miedos se palpan. El mero hecho de estar rodeado de mar ya te hace ser humilde ante la inmensidad. Ojo, cuidado. Las soluciones y los caminos están muy claros y no hay lugares para la duda ante la evidencia. Masivamente recibimos turistas y masivamente emigrábamos a Venezuela. Somos los mismos.

Hay quienes están basados en la posibilidad de que seamos algo venido de muy lejos, adaptado a aquí. Algo impostado, un lugar impropio sumamente. Esas cosas suelen salir mal. Los canarios somos canarios incluso aunque vengamos de Italia. No tardamos mucho en adaptarnos, o en encontrar acomodo en el pequeño grupo que nos acoge. El que viene de fuera no tarda mucho en dejar de serlo y mezclarse. Si no funciona, se va, solo.

Las islas son espacios a preservar, donde la edición del mismo va a entrar en conflicto constante con lo que construye la identidad del lugar. Es solo en los espacios urbanos donde va a encontrar uno la posibilidad de desarrollar lo humano. La desgracia que padecemos es que al tinerfeño no le ha gustado tanto procurarse una gran ciudad para sí, no tiene demasiados espacios que le hagan sentir impersonal, no interpelado, impropio digamos. Siempre anda uno aún cerca de «alguien» cuando va por la calle.

Hay demasiadas montañas y barrancos aquí. Si uno estudia la arquitectura de nuestros indígenas verá que la mayoría de los guanches vivían en cuevas, donde la mayoría de los canarios, de Tamarán, vivían en sus casitas. Allí tenían sólo dos municipios que les decimos. Aquí nueve menceyatos cada uno con su mencey. Abona, Adeje, Anaga, Daute, Güímar, Icod, Tacoronte, Taoro y Tegueste.

Aquí somos y aquí vivimos, y como decía antes, hemos de adaptarnos a como es el lugar, y no transformarlo, pues las cosas son como son, y así están bien. No hay otra cosa más feliz que practicar la costumbre de lo que bien está. Esa es sin duda una de las bases más concretas del credo filosófico tinerfeño.

Entonces, nos preguntamos: ¿cómo se transforma cuando lo necesita aquel que está acostumbrado a entenderse siempre de la misma manera?

La isla vive un momento trágico de acostumbramiento a los problemas crónicos que padecemos. Es hora de dar forma a nuevas ideas para la isla de Tenerife, que la hagan mejor y más vivible, mal le pese a algunos privilegiados y algunos cómodamente organizados, y no me refiero solo a los taxistas. Y mal le pese también a quienes crean que recibir inmigración africana e italiana nos restará en el futuro. Serán muchos de ellos quienes estén atentos al progreso de Tenerife más que ciertos inmóviles isleños.

Hay demasiada gente en esta isla que la vive sin la voluntad de innovar, conocer y mejorar lo que somos. Ni las obras se acaban, ni se planifica el transporte público, ni se limitan los vehículos privados, ni los de alquiler, ni se pone un precio mínimo por pernoctación, ni se ponen impuestos a las pernoctaciones, ni se limita el precio del alquiler de vivienda que paga un canario.

¿Alguien va a poner orden y dar seguridad a los canarios? La libertad que tiene el privilegiado siempre es un peso para los que no gozan de excepciones a la ley.