Un nuevo paréntesis me otorga plazo hasta el miércoles para pegarle un buen zafarrancho de limpieza a mi cantina y reponer mercancía. Son días tranquilos que uno agradece, no solo por eso, sino porque también me permite implicarme más en las conversas con mis clientes. Fue lo que pasó anoche cuando vino por aquí Eulogio el Tuerto, con quién compartí dos años en Lengüines, cuando éramos críos.

El Tuerto es de los que se indigna prácticamente con todo; una vez se miró al espejo y tuvo una discusión consigo mismo. ¡Qué personaje! Anoche me decía que él no era partidario de tanto intercambio con el carnaval de Las Palmas: letristas de aquí que escriben para murgas de allá, canariones que escriben para murgas de aquí, creadores de enfrente que diseñan para grupos de Tenerife acaparando primeros premios a pares, directores musicales nuestros que armonizan allí, grupos que promueven hermanamientos, políticos que se invitan mutuamente a estar en algunos eventos... Este cabreo de Eulogio se incrementó al leer en la prensa que la organización de Las Palmas había invitado a participar en su gala, a nuestra reina y a la Fufa, algo que le tuve que explicar para que se calmara, ya que eso era porque su carnaval versa este año sobre los carnavales del mundo y que a mí no me parecía descabellada la idea; al final no se hará, porque su gala coincide con nuestra cabalgata anunciadora.

Lo peor es que en mi explicación se me escapó que a mí sí que me gustaban esos intercambios y, en ese momento, el Tuerto soltó el vaso y se marchó sin pagar. A ver cómo le convenzo, si vuelve, de que los intercambios enriquecen y de que no hay nada malo en que, entre ambas capitales, tengamos esa conexión carnavalera.