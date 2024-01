Mi cantina estaba anoche muy tranquila hasta que apareció La Lecherita. Yo ya había perdido la cuenta de la cantidad de veces que me había dicho: ¡Mengibar!, como ella me llama, ¡tengo que pasar por tu Cantina a probar las garbanzas de tu madre!... y por fin anoche lo hizo.

Por aquí apareció, ataviada con su indumentaria habitual y escoltada por compañeros y amigos con los que forma parte de ese colectivo denominado los personajes del Carnaval. A ellos le tengo un cariño especial, no solo a Laura, como La Lecherita se llama, sino al resto de integrantes también, y es que es un colectivo que se hace querer; de donde quiera que los llamen, allí van: a la gala de la reina, a la cabalgata o al escenario del concurso para subirse con cualquier grupo que se lo pida. Es una modalidad donde parece que la palabra NO, no existe. Yo les cogí un cariño especial en el año 2005 cuando, para hacer una canción de Los Triquis, tuve mucho contacto con ellos, con los actuales, y con los que ya no están con nosotros.

Aquellas conversas con ellos me aportaron ratos inolvidables; aquel cortado en la Plaza de la Paz con Charlot, las bromas con Harpo, aquella tranquila y sosegada conversa con el artesano que encarnaba a Miss Peggy o aquellos besos volados que me mandaba La Lecherita desde los jardines del hotel donde trabajaba. ¡Cuántos buenos recuerdos! Lo cierto es que, donde quiera que van, se hacen notar regalando cariño en forma de abrazos a quien quiera que se acerque a ellos. Aquí estuvieron jartándose a garbanzas, hasta que se marcharon calle abajo con su jolgorio habitual y yo me quedé en mi negocio recordando anécdotas de aquel lejano ya 2005 y diciendo: ¡Tremendos personajes!