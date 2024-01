En 1998, Herzog & De Meuron lograron hacerse con el proyecto ganador del Muelle de Enlace de Santa Cruz, que devolvería a la ciudad la experiencia de estar junto al mar frente al Cabildo de Regalado y el edificio de Correos de Luis Lozano Losilla, arquitecto este último que diseñó varios edificios para nuestra empresa nacional de mensajería. Han pasado 26 años y aún estamos esperando por la cuarta obra de Herzog y De Meuron que guardaría esta isla.

¿Qué se esconde detrás de que la apertura de Santa Cruz al mar no sea haya convertido en una prioridad para las instituciones? Las ideas se vuelven caprichosas cuando no les damos forma. Se vuelven ideales. Ideales que quizás no se pueden realizar del todo, pero que van haciendo color de la imaginación en nuestro rutinario día a día.

Es probable que quizá, si Santa Cruz y el mar se encuentran, entre el Cabildo y el barranco, hasta el Auditorio, el Castillo de San Juan (Negro) y todo hasta allá, es probable que no sea tan impresionante como pensamos. Quizá sólo sea un simple paseo junto al mar para darle vueltas a la cabeza un jueves por la tarde, quizás sea sólo eso, y no todo lo que imaginamos. Si bien es verdad, que el proyecto del Muelle de Enlace es mucho más modesto, sólo abarca una zona próxima al Cabildo y llega digamos a la parte izquierda del Barranco de Santos. Un fisquito que haría el trabajo de al menos intervenir la costa de Zona Centro.

Se trataba de que al menos pudiéramos tener eso, un pequeño paseo, mientras se comunicaba con orden y detenimiento un plan para avanzar en más dotaciones en el Dique del Este y vaciar poco a poco la Dársena de Los Llanos. Que digo yo, despéjese y déjese así si no hay dinero ni capacidad de acoger nuevas ideas. La propia ciudadanía sabrá relacionarse con ese entorno sin que tengan que pasar otros 26 años de espera. Cantidad de cosas que se pueden hacer ahí.

Atrás quedaron los tiempos en los que los Amigos del Tanque, conducidos por Dulce Xerach, abrazaban el espacio público y se hacían con él. Lo tomaban para sí digamos. Hacían suya la ciudad. Quizás haría falta encontrar unos cuantos que quieran participar de nuevas ideas para Santa Cruz, que den forma a la ciudad que imaginamos besando el mar, transitando la parte que une al puerto con la ciudad, haciendo nuestro todo ese entorno, como se hizo con el Espacio Cultural El Tanque y como se hizo también, de otra manera, con la Zona de los Charcos de Valleseco.

Centro y Los Llanos, son zonas del litoral no han tenido más que algunos avances en el proceso que arbitró en su momento el Gobierno de Canarias de cara a la descontaminación de las aguas anexas al Castillo Negro (de San Juan), en acuerdo con CEPSA. La empresa de capital abudabí declaró en 2023 que su intención era «rebajar muy significativamente, en torno al 85%, las concentraciones de los contaminantes hidrocarburados disueltos en las aguas subterráneas». Esta obra aún está en marcha y da buenos quebraderos de cabeza a quienes entran desde la TF-5 por Manuel Hermoso Rojas, pues da más cuerpo a la cola que se monta hasta más allá de la curva de Ofra cada mañana en nuestra carretera favorita.

El progreso es insuficiente, y nos queda lejos de lo que anhelamos. Los más de 17.000 habitantes de la Zona Centro-Ifara, así como los 14.000 de la zona de La Salle cuidarán del futuro de esta costa, y la harán suya más pronto que tarde, costa que dará a Tenerife nuevos lugares en esa voluntad local constante por editar el litoral en beneficio de los usos urbanos, como ya vemos en Radazul, Tabaiba, Añaza, San Andrés, Candelaria, Güímar, Las Eras, Los Cristianos, Las Américas, Guía, Santiago del Teide, y tantos otros lugares en los que simplemente Tenerife ha puesto lo mejor de sí en dibujar e intervenir el espacio para relacionarse con él con respeto y cuidado.

Sigamos esa senda. Busquemos herramientas que nos vayan acercando al mar en la costa de Santa Cruz, tengamos más a mano estas aguas, como ya hacemos un poco en el Auditorio, en Valleseco o en el Real Club Náutico de Temerife. El RCNT disfruta de un fantástico acceso prácticamente a mar abierto, cuyas fantásticas postales hacen las delicias de las mañanas de estos meses de invierno, donde el sol que regala Santa Cruz a quienes lo frecuentan, aligera las vicisitudes del día a día a les afortunades que logran encontrar el ratito para echarse al agua y disfrutar en ausencia de labores.

¿Qué podríamos ver en la zona de costa de Los Llanos?

Esa playa de Ignacio González, unas piscinas alongadas al mar como hizo Fernando Menis en el berlinés río Spree, quien sabe, no sé, si un paseo hasta un lugar nuevo, haciendo las veces de Islote de la Fermina, en Arrecife, no sé si incluso el barranco de Santos se pueda canalizar hasta bien entrado el Tenerife Espacio de las Artes, ¿cuántas cosas se pueden imaginar y cuantas de ellas pueden ser posibles? En quienes piensan en una isla está siempre la posibilidad del mar presente, es bueno tenerlo cerca, para que nos embriague, nos coja y nos meta adentro por un ratito.

Ojalá sus señorías sepan escuchar, y ojalá las personas, cojan ánimo en arquitecturas innovadoras, que den camino, a un proyecto mucho más ilusionante para Santa Cruz y sus gentes que esa zona de la refinería, el teleférico al Parque de las Mesas o los hoteles nuevos que disfrutarán nuestros visitantes, un proyecto como es la apertura al mar de todas esas calles que ya transitamos cada día mientras procuramos buscarnos la vida con esmero e inventiva.

Abrirse al mar suena pretencioso. Más bien sería que él se acercara a nosotros, si es que nos quiere después de tanto tiempo, de tantas veces darle la espalda. Quién sabe si nos dará una oportunidad.

Desde aquí, solo lo invocamos.