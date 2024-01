Comienza una semana terrible; yo la llamo la semana del ibuprofeno porque, entre las discusiones en mi Cantina por las actuaciones de unas murgas y otras, la disconformidad con el jurado o el fanatismo del que vocifera que su murga fue la mejor, me ponen la cabeza como un bombo. Es raro el cliente que pase por aquí y no me pregunte: ¿Qué te parecieron las murgas anoche? Otro clásico de la semana es la preocupación de mi viejita que, cuando voy a buscar las garbanzas, siempre me dice: ¡cuidado no cojas frío en el Recinto!

Es una semana de tradiciones: Está la del que no ve a todas las murgas pero se cabrea con el fallo del jurado; la de aquellos que no paran de hablar mientras cantan las murgas y no dejan escuchar al de al lado; la de los que se pasan la mitad del concurso en las cantinas del recinto; la de los que se jartan a cañas y se pierden actuaciones haciendo cola en el baño; la de los que quieren saber mi quiniela; la de los que te dan una lección magistral de murgología aunque nunca han estado en una murga; la de los que hacen resonancias magnéticas a las canciones sin haber escrito jamás una letra; la de los que te dicen que agüita cómo sonaron Los Fulanitos, sin haber puesto atención a lo que cantaban mientras sonaban tan bien; la de los que se ponen de pie sobre la silla y no dejan ver al de atrás; la de los que se llevan el bocadillo pa´no dejarse el sueldo en el concurso... Sin duda, comienza una semana que suele ser cíclica porque cada vez que llega se repiten, una y otra vez, situaciones que mis clientes suelen bautizar como clásicos murgueros.