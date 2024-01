De competencia, ni hablemos

La incompetencia es un virus pandémico. Algunos circunscriben sus efectos al sector público y a los privilegiados de la casta política-sindical y la burocracia. Pero no es así. El deseo de tener un chiringuito protegido y las escasas ganas de currar son comunes a casi todos los agentes, públicos o privados.

Los agricultores y ganaderos de Asaga se han manifestado en contra de la línea marítima entre Fuerteventura y Tarfaya (Marruecos). Tienen miedo «a la posible entrada de plagas y a la competencia desleal». Corramos un estúpido velo sobre el asunto de las plagas, que controlan, en puertos y aeropuertos, las inspecciones fitosanitarias. Pero… ¿qué es eso de la competencia desleal?

Lo que la patronal canaria teme es la entrada de productos agrarios marroquíes que se podrían importar a menores precios que las producciones canarias, porque los costos en el vecino país son mucho menores que los nuestros. Aunque los productos marroquíes no tengan ayudas europeas, ni subvenciones al precio del transporte entre Tarfaya y Canarias, seguirían estando más baratos.

Llamar a eso «competencia desleal» es una coña marinera, que también es del sector primario. Los agricultores de Marruecos no están concernidos por ninguna lealtad con los de Canarias, más allá de que compartan la manera de ganarse la vida. Las sociedades de libre mercado se basan en que los consumidores pueden elegir los productos de mayor calidad al mejor precio posible, lo que promueve que los productores deban competir entre sí para conseguir la preferencia de los compradores. Lo que en realidad parecen decir en Asaga es que no quieren competencia. Ni leal ni desleal. Esa es la mentalidad que ha conseguido que la agricultura de exportación de nuestras islas siga congelada en el PIB regional. La que se llevó a Marruecos una gran parte de los cultivos de tomates. Y la que nos mantiene enchufados a la UCI de las ayudas europeas y las ayuditas de Estado de Madrid.

Nos acostumbramos a tener reservado y en exclusiva el mercado peninsular del plátano: en cuanto se acabó el monopolio para los canarios las bananas centroamericanas entraron a saco y ya nos han levantado ya más de la mitad del mercado. Es verdad que la mano de obra que la produce es más barata. Vale. Pero no tienen subvenciones. Y para llegar a España tienen que recorrer miles de kilómetros de distancia.

A pesar de todo, los plataneros canarios supieron verlas venir. Se pusieron las pilas y pasaron a controlar sus propias redes de distribución y venta. Ahora están compitiendo, porque ya no les queda otro remedio. Aprendieron de la industria del tabaco canario, exterminada por Madrid y con la inestimable ayuda de la incompetencia manifiesta de los empresarios canarios. La defensa de los mercados interiores no se puede basar en levantar barreras e impedir la entrada de la competencia, porque eso al final termina perjudicando a los consumidores, que acaban pagan más por lo que podrían comprar por menos. Y porque, además, no se le pueden poner puertas al campo. Al de Marruecos, tampoco.