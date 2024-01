El ministro Urtasun, vacíos culturales y fanatismo

Del ministro se sabe que sus padres son del PSUC, pero que él estudió en el liceo francés. Muy importante haber sido del PSUC, la izquierda catalanista hace tiempo que mostró su genética burguesa supremacista de máxima autenticidad.

Fernando Savater emitió en una ocasión un juicio muy preciso, que los catalanes a diferencia de los vascos eran verdaderamente esnobs, lo que no ocurría con los vascos. Razón no le faltaba. Nada más consecuente que defender el comunismo, y todo lo público, enseñanza también y mandar a los hijos a los colegios más elitistas. Sepulcros blanqueados los progres siempre, desde que desbancaron a aquellos españoles raciales de misa mayor revestidos de virtud y ejemplaridad falsas. La aportación de Urtasun a la cultura, un área que le resulta extraña y esquiva, no es otra que su ideología de paquete. La falsedad está tan arraigada en ellos, que quiere poner coto a la tauromaquia (ni Picasso, García Lorca, estética, mitología, registros simbólicos), sin condenar la masacre genocida de judíos el 7-Octubre, en el Parlamento europeo, con un grupito de fanáticos amorales.

Pero en lo que más relincha el ministro es en su exquisita ignorancia del revisionismo histórico científico, que pone patas arriba los juicios morales y demagógicos sobre la conquista de América por el imperio español. No sabe que las consignas –pensamiento consigna siempre– revanchistas, demagógicas, de victimismo a espuertas carecen de toda validez científica. Evidencia científica hoy es que el presunto genocidio español fue obra de la viruela, y la falta de defensas de los indígenas, similar a la peste negra en Europa y tantas. Verificables son los muchos millones de hispanoamericanos que no hablan español (su enseñanza interesó a las jóvenes repúblicas independientes, como un ejército y administración unitarios). Evidencia científica hoy es la cuantificación de las toneladas de oro y plata que extrajo España en 300 años y en 200 México o Perú. Hoy en día cuantificado a favor de estas; se objetiva la prosperidad de Nueva España con relación a Estados Unidos, que impropio de las colonias, poseía una poderosa manufactura; que se crearon más de 300 hospitales en 3 siglos frente a los 30 de España, amén de universidades, catedrales, colegios, ciudades. Evidencia científica es que el segundo diccionario tras el de Antonio de Nebrija del español (1492) fue el náhualt de los naua mexicas y no el alemán o francés, y después el quechua, obra de evangelizadores. Urtasun, diplomático, encerrado en la caverna de la consigna y eslogan, su apellido vasco viene a significar abundancia y libertad paradójicamente, tampoco está al tanto de las metodologías científicas ni de sus autores a ambos lados del Charco.