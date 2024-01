Querida entrada de la final:

Después de calentar un caldero de garbanzas de las de mi madre, y apartarlas para que reposen, me he atrevido a escribirte estas letras para decirte que un año más, y ya van no sé cuántos, me he quedado sin disfrutar de tu presencia.

Recuerdo cuando teníamos que hacer una cola tremenda con la única esperanza de verte a través de una ventanilla; noches de frío y larga espera con la ilusión de tenerte en nuestras manos. Luego llegó internet y cuando pensábamos que iba a ser más fácil... nuestro gozo en un pozo. Desde que anuncian el día que te veremos, un cosquilleo en el estómago nos inquieta. Aunque digan que estarás disponible tal día, a las 9:00 horas, nos plantamos delante del ordenador cinco o seis horas antes, como si ello nos garantizase el privilegio de tenerte. Y llega el día, y la hora y, tarjeta en mano, nos apuramos a elegirte, cualquier sector, cualquier grada, da igual, lo importante es conseguirte... y comienza la incertidumbre, tan solo ha transcurrido un minuto y me dices que me mandas a una cola virtual donde hay más de mil personas ansiosas por verte, y pasan los minutos, y la ansiedad crece cuando, de repente, apareces en la pantalla pidiéndome mis datos y haciéndome pensar que ya eres mía.

Pero mi alegría desaparece cuando veo que, a punto de tu sí quiero, empiezas a darme excusas como: Otros usuarios han elegido tu asiento... o no hay stock disponible... o lo peor de todo, cuando me echas de tu lado con un simple Gateway0580. Pero no me doy vencido, el año que viene volveré a intentarlo, a pesar de los bolígrafos, porque tú sabes bien que lo que sentimos por ti es unCA