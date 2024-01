Churruscados por la pasta

Varios portavoces, voceros y asimilados del Partido Socialista han salido en tromba para pastorear el asustado rebaño. Aseguran que el pacto con la derecha independentista catalana para el traspaso o la delegación de competencias en migración no va a afectar al reparto de menores, ni al control de fronteras, ni a la concesión de la residencia o los procesos de expulsión. O sea, que nos piden creer que ceder la migración no tendrá efectos en la migración. Un acto de fe: salta al abismo que los ángeles te sostendrán en el aire.

Es muy sencillo, o han engañado a Carles Puigdemont prometiendo algo que no van a cumplir (y no habrá transferencias de migración o estarán bichadas) o le quieren meter una nueva trola al resto del país. Elijan ustedes. Y sean conscientes de lo imprevisible de un partido que defendió que no habría indulto, pero lo hubo, que no habría reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y la hubo o que no cabría una amnistía en la Constitución, y ya han presentado una ley para aprobarla. Un partido que ha despachado todo ese proceso de cesiones y genuflexiones asegurando que solo son «cambios de opinión».

Dice un proverbio que la primera vez que alguien te engaña es culpa de quien lo hace, pero que si te engaña por segunda vez la culpa es tuya. Y ya van demasiadas trolas. El presidente de Castilla-La Mancha, García Page, que es un verso suelto dentro del PSOE, ha dicho algo con un enorme sentido común: los independentistas catalanes quieren que todos los españoles sean extranjeros. Y lo pinten como lo pinten, el acuerdo que se ha firmado supone la promesa de entregarles unas concertinas para empezar a dibujar el perímetro de la futura república catalana.

Aquí abajo, en Guanchilandia, todas esas cosas nos resbalan. A nosotros no separa el mar que es una hermosa y terrible frontera. Y estamos más pendientes de rascar bola en los presupuestos. Como es tiempo de Carnavales una agrupación murguera formada por diputados socialistas canarios nos ha hecho reír interpretando que el voto favorable de Cristina Valido, de Coalición Canaria, fue porque las propuestas del Gobierno eran tan buenas que no podía hacer otra cosa que caer rendida en el atril y levantar la mano trémula a favor de Sánchez. Es una suerte que en Moncloa no sean tan idiotas. Canarias sale muchísimo más barata que la condonación de los dieciséis mil millones de la deuda catalana. Los presupuestos de este año tienen que ser radicalmente distintos con las islas y que lo podamos conseguir por el peso de un solo voto, cuando resulta que en estas islas se eligen quince diputados, es para mear y no echar gota.

Pero en la vida todo cuesta. A los nacionalistas canarios le está suponiendo un apreciable desgaste electoral apoyar las medidas del frágil Gobierno de Sánchez. Nadie –excepto los diputados socialistas murgueros– valora que en el último batiburrillo parlamentario se aprobara la gratuidad de las guaguas o la subida de las pensiones. Al gran público solo le interesa el enfrentamiento que observa bajo la vieja premisa española: «los buenos son los que piensan como yo y los malos, todos los demás».

Muchos en Coalición están, además de incómodos en la foto, con la mosca detrás de la oreja. No se terminan de fiar de quién tantas veces ha dicho una cosa y hecho la contraria. Pero creen que merece la pena churruscarse un poco para que Canarias reciba una financiación decente que no llega desde hace demasiados años. Dentro de poco sabremos si acertaron o hicieron el canelo.