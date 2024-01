Todo claro

Coalición Canaria pide explicaciones sobre el traspaso de las competencias en materia de inmigración a Cataluña. Explicaciones. A cambio del apoyo a los decretos –porque Pedro Sánchez sigue empecinado a gobernar a decretazos– Junts per Catalunya le extrajo a Sánchez de las tripas mismas –si admitimos la arriesgada hipótesis de que Sánchez tenga entrañas– una concesión muy valiosa para la próxima campaña electoral catalana. Porque queridos niños y niñas, apreciadas nirafierros y adasantanas, JxC quiere en Cataluña una política de mano dura, muy dura, contra los inmigrantes, que incluya, entre otras medidas, la expulsión fulminante de los que reincidan en la comisión de un delito. Junts es una organización entre derechista y muy derechista que ha resuelto rentabilizar al máximo la xenofobia que crece y crece en Cataluña. Hace bien poco un conjunto de alcaldes de JxC de la comarca del Maresme se manifestaron exigiendo un endurecimiento de las políticas de inmigración. Para Junts la correlación entre aumento de inmigración y los repuntes de la inseguridad y el crimen es obvia, y a todo eso se une, inevitablemente, la pobrecita identidad nacional catalana, aplastada bajo tanto negro y tanto moro, habibi. Puigdemont intenta que Alianza Catalana –la ultraderecha independentista catalana, liderada por una fascista que se llama Silvia Orrols– no le quite ni un voto en las autonómicas. A gente como esta, progresista muchachada, héroes y heroínas de los intereses generales, pretenden ustedes cederles las competencias en materia migratoria a través de una ley orgánica, conculcando además la propia Constitución.

Ya digo que CC ha pedido explicaciones. Pues más vale que los coalicioneros se sienten para esperar la respuesta. El PNV –que cogobierna en Euskadi con el PSOE– ha hecho otra cosa: exigir que también les sean transferidas todas las competencias de migración, algunas de las cuales habían sido ya prepactadas con los socialistas. Pero ya puestos, las quieren todas. Se supone que, como en el caso de Cataluña, estarán dotadas de medios económicos, técnicos y funcionariales. Mientras tanto la Comunidad canaria no termina de recibir la totalidad de competencias técnico-administrativas de la gestión de costas, que el Ángel Víctor Torres presidente de Canarias festejó como un logro deslumbrante del diálogo y el entendimiento y el Ángel Víctor Torres ministro te dice que lo tomas o lo dejas, y de traspasar todas las competencias y facilitar los expedientes informativos sobre incidencias y problemas, nada de nada. A los independentistas catalanes se les da de comer a la carta en un restaurante de cinco tenedores, a los nacionalistas canarios, en un Pepe Chiringo al que, eso sí, se pueden transportar en guagua gratis. Puede que esta caterva de irresponsables y sinvergüenzas confíen en que sus promesas y compromisos queden estancadas por diferencias entre los socios parlamentarios, por demandas y querellas, por el Tribunal Constitucional, por una crisis externa ya abierta o todavía desconocida. Y mientras tanto se aprueban los decretos (dos de tres, porque el último ha caído como dulce venganza de Podemos contra Yolanda Díaz) y Sánchez puede presumir de una nueva victoria parlamentaria y los arrebatacapas siguen salmodiando su genio estratégico, el tonelaje de sus genitales o la enésima victoria del Bien sobre el Mal. Estamos a un paso de un enfrentamiento frontal y abierto entre la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y el PSOE en la orilla misma del debate de los presupuestos generales para 2024. Este desgobierno cicense, mendicante y perdonavidas, que se exhibe impúdicamente, una y otra vez, como un prodigio de inteligencia política, de generosidad, concordia y entendimiento, solo tiene como objetivo sobrevivir y autorreproducirse, firmando el BOE como quien firma cada mañana un talonario inacabable. Coalición pide explicaciones. Como si todo no estuviera claro.