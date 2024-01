Bob Kennedy Jr., sobrino e hijo de dos políticos asesinados, ha defendió públicamente el derecho del republicano Donald Trump a presentar su candidatura a la Casa Blanca pese a sus problemas con la Justicia.

Trump, acusado de grave interferencia en las pasadas presidenciales para impedir el triunfo de su rival demócrata Joe Biden, tiene pendientes varios juicios ante los tribunales que pueden obstaculizar su campaña electoral y dañar sus posibilidades.

Por lo pronto, dos Estados federados, los de Maine y Colorado, han dispuesto que su nombre no aparezca en las papeletas para la votación en las primarias, algo que trata de impugnar el equipo de abogados del ex presidente.

Quienes intentan bloquear a Trump recurren a la decimocuarta enmienda de la Constitución de EEUU, que data de su guerra civil, según la cual quien ha prestado juramente a la Constitución y luego participa en una insurrección o rebelión no puede ocupar cargos públicos.

Pese a desaprobar los métodos a los que recurrió el republicano en su intento de torcer los resultados de aquella consulta electoral, incluido su discutido papel en el asalto de sus partidarios al Capitolio, Kennedy Jr. critica los intentos de los demócratas de vetar su candidatura.

A Trump hay que dejarle exponer públicamente sus ideas y propuestas políticas, y debe ser la gente quien decida, afirma Kennedy Jr., según el cual «quienes hablan de protegernos, pretenden realmente controlarnos».

Kennedy sabe de lo que habla, pues él mismo ha sido víctima de las maniobras obstruccionistas de la dirección demócrata, la misma que en su día torpedeó la candidatura del senador Bernie Sanders , representante del ala izquierda del partido, para favorecer a Hillary Clinton.

Bob Kennedy Jr., que ha decido finalmente presentarse a las elecciones de noviembre a la Casa Blanca como independiente, critica algo que ya denunció en su día el famoso escritor y patricio Gore Vidal con estas palabras: «En EEUU hay un solo partido, el de la propiedad, y tiene dos alas: la republicana y la demócrata».

Y añadía Vidal: «Los republicanos son más estúpidos, más rígidos, más doctrinarios en su capitalismo de laisser-faire que los demócratas, que son más guapos y algo más corruptos (…) pero en el fondo no hay diferencias entre los dos partidos».

Trump se expone a una serie de juicios por causas diversas, de las que las más graves tienen que ver con sus intentos de interferir en las pasadas presidenciales.

Pero su entonces rival y actual presidente se enfrenta a su vez a un intento de impeachment en el Congreso por parte de los demócratas, que le acusan, junto a su hijo Hunter, de haber hecho favores, en su etapa de vicepresidente de Barack Obama, a empresarios y oligarcas ucranianos, rusos y chinos a cambio de millonarios sobornos.

Biden tiene una ventaja frente a Trump y es que es el favorito de todos los medios liberales de EEUU, desde la cadena de televisión CNN hasta los principales diarios del país como The New York Times o The Washington Post.

Los republicanos acusan desde hace tiempo al equipo de Joe Biden de intentar controlar tanto a la Justicia como al FBI para impedir que salgan a la luz los escándalos del actual Presidente, algo que éste y sus partidarios niegan.