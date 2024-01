Reflexiones con Betancourt, Humboldt y Galdós

En páginas del capítulo de reflexiones de mi libro Diario de un viajero, presentado en tres ocasiones a lo largo del año de 2023 tanto en el Ayuntamiento de La Orotava como en la oficina del gobierno de Canarias en Madrid y en el IEHC del Puerto de la Cruz, hago referencia a personajes como Agustín de Betancourt, Alejandro de Humboldt y don Benito Pérez Galdós.

Fundamentalmente por la Decisión 864 del año 2017, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo a 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural, teniendo en cuenta la diversidad cultural y el diálogo intercultural como principios globales del desarrollo sostenible que nos parecieron interesantes aprovechar para recordar las consideraciones 6,12,20 y 21 relacionadas con el Patrimonio Cultural. Para el caso de Canarias destaqué para 2018 tres figuras relevantes. Dos de ellas de la Ilustración europea, que se conocieron en Madrid en los primeros meses del año 1799 cuando buscaban afrontar retos importantes pero diferentes. Me refiero al ingeniero canario don Agustín de Betancourt, natural del Puerto de La Orotava, nacido el 1 de febrero de 1758 y fallecido en Rusia el 14 de julio de 1824, y al naturalista prusiano Alejandro de Humboldt, nacido en Berlín en 1769 y fallecido en la misma ciudad en 1859. La tercera figura era el académico canario don Benito Pérez Galdós, nacido en Gran Canaria en 1843 y fallecido en Madrid el 4 de enero de 1920, tal como lo recordó recientemente en el periódico EL DÍA la señora Yolanda Arencibia, directora de la Cátedra Benito Pérez Galdós, al escribir el aniversario 104 años del fallecimiento de don Benito que me llevó a evocar mi visita al Parque del Retiro el 4 de enero de 1960, cuando estudiaba ingeniería de montes en Madrid, y los estudiantes canarios que no pudimos viajar en las Navidades de entonces a las islas por falta de dinero le ofrecimos a don Benito, de la mano de la junta directiva del Hogar Canario de la capital de España, una corona de laureles al busto esculpido por Victorio Macho en El Retiro.

Tengo claro que Betancourt, Humboldt y Galdós dignificaron a Canarias, España y Europa con sus actividades científicas, técnicas y culturales y se lo agradecimos recordándolos siglos más tarde, en el XXI, con el Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018.

Confiamos que los actuales responsables culturales de Canarias se preocupen ahora divulgando a través de las vidas y las obras de estos personajes, en este año especial de 2024 tan repleto de aniversarios, la identidad cultural canaria por los continentes del planeta Tierra.

También recordando los seis años de aprendizaje de don Benito Pérez Galdós en Madrid, entre 1862 y 1868, tal como lo cuenta el famoso escritor, etnólogo y folclorista canario José Pérez Vidal, nacido en la isla canaria de La Palma, licenciado en Derecho por la universidad de Madrid y posteriormente Doctor en Filosofía y Letras por la misma universidad en la sección de Geografía y Letras. Como bien escribió y recordó en mayo de 2003 la amiga Elsa López, catedrática y doctora en Filosofía, Medalla de Oro del Gobierno de Canarias en 2016 , presidenta de algunos Ateneos en Canarias y Madrid y escritora especializada en poesía, tuvo el gusto y el honor de dedicar un apasionado recuerdo a uno de los canarios más importantes que ha dejado una huella imborrable de la cultura contemporánea de nuestras islas y en las tierras atlánticas, que en palabras de Elsa era uno de los hombres más acogedores y buenos de la sociedad de la época y una de las personas más ruditas que abarcaba lo mismo la literatura popular que la más especializada, caso de don Benito Pérez Galdós, donde se podría encontrar tanto sus conocimientos de las hablas canarias como la profundidad en la etimología.

Así mismo evocando la costumbre que tenía don Benito de trabajar sus obras literarias al comienzo y al final de la calle Hortaleza, de Madrid, especialmente Episodios nacionales y Obras Completas, y de beber cerveza en la cafetería Santa Bárbara del barrio de las Salesas adonde acudía en mi etapa política de senador y eurodiputado, a finales del siglo XX, para llevar a cabo entrevistas periodísticas sobre asuntos canarios. Todavía lo hacemos con los colegas profesionales a la hora de preparar los proyectos de cooperación internacional por tierra hispano-americanas. Ello me sirvió para contarle años atrás a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas que le solicitasen al Ayuntamiento de Madrid el permiso urbanístico para colocar en la plaza de Santa Bárbara un busto a don Benito y en el museo histórico de Madrid frente a Tribunal los libros que tratan de don Benito Pérez Galdós y de manera particular los que hacen referencia a obras de autores como Galdós: años de aprendizaje en Madrid, de José Pérez Vidal, y Cartas a Galdós, de Emilia Pardo Bazán, así como La figura del realismo español, de Eduardo Valero.