Cambiar los propósitos

Cuando partimos el año, solemos hablar de nuevos comienzos y metas personales que nos proponemos superar en 365 o 366 días. Ir al gimnasio, ascender puestos en el trabajo, dedicar más tiempo a la familia. Cualquier cosa que se nos ocurra puede ser un propósito. Hay quienes se hacen una lista (a menudo ambiciosa) porque llegar a diciembre con la decepción de no haber cumplido una meta no les parece suficiente, prefieren que sean varias.

Muchas personas se envalentonan el 1 de enero. Claro que hay gente que cumple sus metas, pero sabemos que no es lo mismo prometerse algo empezando el año, con la sensación de que tenemos una eternidad por delante para cumplirlo, que llegar a junio, julio, agosto y septiembre dándonos cuenta de que ya casi ha pasado el año tras encadenar los meses diciendo “hoy no, mañana”.

Sea como sea, por lo general, los inicios de año se ven como un momento de cambio. Un reinicio, una hoja en blanco. Pequeños puntos de inflexión en una trayectoria vital. Pero está dirigida por la inercia, y eso es muy difícil de cambiar. Cuando lo elevamos al nivel del sistema por el que se rige el mundo, parece imposible modificar la trayectoria.

La ruta canaria cerró 2023 y abrió 2024 de la misma manera: una intensa noche de rescates. El año nuevo no existe en el mar, ni tampoco los propósitos. Solo el deseo y la lucha por sobrevivir en una ruta mortífera cuando todo está deliberadamente en contra. No es coincidencia que cerráramos diciembre con dos acuerdos políticos que atentan contra el derecho a migrar: el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea y las negociaciones entre España y Marruecos, donde una parte importante es la externalización y el control de fronteras.

Diciembre fue un mes muy malo para las políticas sobre migraciones, y eso que el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Pero las efemérides suelen ponerse sobre la mesa de forma edulcorada, como puntos en una lista de tareas en la agenda, para así despolitizarse.

La comparación está trillada, pero la realidad supera la ficción. Mientras se celebraba el año nuevo con petardos y fuegos artificiales, Gaza sufría más bombardeos. Es aún más violento si nos damos cuenta de que la injusticia anida también al lado de casa, y no solo lejos. Cuando el mundo miraba al cielo negro salpicado de colores, abajo, justo delante, había gente durmiendo en la calle.

Enero es el comienzo de un nuevo año, pero no es transformador ni un inicio real. Más bien, la continuidad con un brevísimo punto y aparte para cambiar de calendario. No está mal plantearse propósitos, ni tampoco poner alegría a las fechas, pero no deberíamos hacernos ilusiones pensando que todo puede cambiar cuando el planeta da una vuelta más.

Los cambios reales que van al hueso son un trabajo de pico y pala. No se hacen en una noche, ni en un año, ni en diez. Se hacen con trabajo constante, unión y sorteando muchos obstáculos. A cambio, se consiguen pequeños logros. Y no es raro que en ocasiones venza la frustración, porque el dolor y la injusticia se ven titánicos frente a las montañitas de arena que logramos mover con mucho esfuerzo. Pero también hay que verlo con perspectiva.

El estatus de refugiado, por ejemplo, es relativamente nuevo. Esta herramienta legal sirve para dar amparo y protección a las personas migrantes que huyen de una persecución que pone su vida en peligro. Aunque tuvo algunos precedentes, se concibió en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial para reasentar a la población europea que había sido desplazada. Poco a poco, se fue expandiendo para incluir otras nacionalidades y nuevas razones de persecución más allá de la política: género, orientación sexual, etnia, etc.

El estatus sigue siendo limitado, y sus mecanismos dejan entrever una base xenófoba que aún persiste, pero también es la muestra de que se pueden hacer cambios en las leyes para incluir cada vez a más personas (y se podrán hacer más en el futuro). Pero no hay que recurrir a grandes tratados para darse cuenta. También se ven a nivel local, por ejemplo, con la gratuidad del transporte público, que poco a poco se va ampliando a distintos colectivos.

Aplico todo esto al año nuevo. A los propósitos, las esperanzas y las ganas de crear cambios. Claro que es bueno soñar y trabajar por mejorar el mundo y a una misma. Lo que no lo es, porque resulta dañino y frustrante, es tratar de volar demasiado alto, con el optimismo de quien cree tener la oportunidad de empezar de cero. Los cambios son realizables, y no hay nada malo en proponerse nuevas metas cada año. Lo que sí es conveniente, porque si no cualquiera corre el riesgo de estrellarse, es mantener los pies en el suelo. En resumen: sean realistas y no intenten abarcar demasiado.