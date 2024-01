Vivir aquí es importante

Conocer y valorar dónde estamos para aportar más a nuestro entorno. Viene un buen año para Canarias, con nuevos retos por delante para seguir consolidando las excelentes perspectivas que nos persiguen desde hace ya cinco años.

En estos días cálidos y con cielos despejados, con el mar manso, tenemos la oportunidad de contemplar las buenas cosas de simplemente vivir aquí. Para las Islas es sumamente importante preservar el espíritu de estos días, esta calidad de vida, esta posibilidad del descanso, el contacto con la isla y la naturaleza.

¿Se imaginan vivir sin aquellas colas que había antes del 22 de diciembre? Vivir sin todos esos problemas de 2023. Menos tráfico, mejores ciudades, más zonas peatonales en nuestros barrios, más jardines, más sombras, más formas de aprovechamiento de la cada vez menos agua que tenemos, más sin duda Canarias, más sin duda la buena idea de Canarias, más sin duda hacer por vivir un entorno que sea un buen lugar para nosotros, donde se ponga en primer término una idea buena a la que aspirar, sin desatender nuestra economía, la salud y calidad de vida de las personas que aquí vivimos.

Todo ello no es una entelequia y depende nada más y nada menos que de la voluntad de quienes ordenan el presupuesto público, regentan nuestras grandes empresas y dan vida diaria a nuestros barrios, a las asociaciones de vecinos y a los comités de empresa. Tratarnos bien los unos a los otros es posible y necesario. Sostener el mal gobierno solo puede tener una respuesta y ella no es la resignación.

Hay una Canarias que quiere vivir mejor, y quiere ir en la buena dirección, que cuida lo que le rodea, que mima su entorno y su vida, y se comunica y lucha por tener espacios comunes, aceras en buen estado, calles y parques donde poder transitar, con buenos servicios y centros públicos, cultivando espacios donde convivir tranquilos y con salud.

Compartir una idea de lo que somos no es cosa fácil. Buscar personas en nuestro entorno para darle forma a la misma sí. Siempre que se habla de grandes ideas y buenos propósitos para el año, se habla de altos edificios y cosas casi inalcanzables. Las perspectivas reales y palpables de lo que somos, las que se pueden tocar con las manos, nacen de las conversaciones cotidianas, de nuestro entorno, de amigos y familia. En el espacio de la vulnerabilidad de nuestras creencias y perspectivas de vida. Por ello es importante anidar los buenos futuros teniendo en consideración también las estructuras que sostienen nuestra vida material y cultural, aquello que, debiendo ser sofisticado, necesita también de no verse en una constante afrenta cultural.

Y es que no nos engañemos: necesitamos del mejor turismo y el mejor comercio exterior, y sin duda del perfeccionamiento de sus modelos. Ello se encuentra también en las necesarias mejoras de las terminales aeroportuarias de Canarias, y en las conexiones de transporte internas que tenemos. Mejorar nuestras infraestructuras no significa otra cosa que mejorar la calidad turística de Canarias, y por tanto aumentar el ingreso por turista, dando un desahogo a la incapacidad que tiene la isla de aguantar tanto exceso de población en carreteras, costas, espacios naturales, y en cada vez más zonas antes frecuentadas sólo por nosotros, como el centro de La Laguna o El Médano, y hoy compartidas con no se sabe quién ni hasta cuándo.

Debemos establecer límites creativos para el sostenimiento de nuestra forma de vivir, para que vivir en Canarias sea por el mayor tiempo posible un buen sueño. Es importante preguntarnos seriamente qué significa ser insular hoy en día, en 2024. Y hacerlo sin ataduras y visceralidades, tanto desde la perspectiva de un grupo de empresarios turísticos que no se esfuerza en vender habitaciones mejores y pagar más a sus trabajadores, como desde la perspectiva de un colectivo ecologista en defensa del territorio que no cree que se puedan modelar las vías de transporte de la isla con cuidado y un entendimiento lógico del paisaje. Tanto promotores turísticos como la población en general, que es sensible a las modificaciones de su entorno, quieren para su vida y emoción un paisaje canario libre de irregularidades, de obstáculos visuales, de errores y malas prácticas. Por algo dirán que país viene de paisaje.

Una mejora de nuestros espacios y recursos tiene que ir de la mano de una legislación valiente en ordenar dónde se ubican los turistas, en qué quiere decir ser hoy residente canario, en cuál es el valor de ser de aquí y vivir aquí, en definitiva en un re-entendimiento de lo que implica el derecho a la vivienda y el uso del espacio público en Canarias. Todos estos y más temas tienen una gran oportunidad de abordaje en la recién creada Comisión de Insularidad de Congreso y Senado, presidida por el socialista José Antonio Valbuena. Este será un espacio de debate para mejorar nuestra legislación estatal de la mano de las Islas Baleares, y así poder dar forma a todas esas diferencias que tanto paisano se pregunta dónde se discutirán para su pronta solución, un lugar donde hablen de cosas simples, tales como el cambio de nuestro huso horario, la capacidad de nuestras Zonas de Bajas Emisiones, la situación de tantas personas que llegan a nuestras costas, y multitud de otros problemas que simplemente nos ocurren por nuestra situación geográfica y orográfica, por la peculiaridad de nuestra estructura económica y cultural, problemas los cuales su solución cada día podemos observar con mayor detenimiento gracias a la integración de todos ellos por la mayoría de la población.

Si la sociedad es consciente, las instituciones se ven necesariamente movidas a generar nuevas ideas y mecanismos que mejoren los ánimos del común a creer en un buen futuro a compartir. Para que vivir aquí sea realmente emocionante y bueno, que es en definitiva lo que todos queremos. Adelante con este 2024 con optimismo y fundamento.