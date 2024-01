Fachitas, machangadas y propaganda

Conozco a los que consideran las imágenes de un grupo de fachillas descerebrados apaleando en efigie al presidente Pedro Sánchez divertidas o tontorronas. A mí se me antojan deprimentes, cerriles, repugnantes aunque, ¿qué cabe esperar de un grupito de ultras que probablemente estaban medio borrachos –las botellas, dicen, circulaban mucho por esa esquina–? Ignoro qué podrá hacer la policía al respecto. Fuera de alguna multa administrativa dudo que consigan nada. Esto de quemar o golpear muñecos que imitan a gobernantes y autoridades –presidentes, ministros, embajadores– es bastante común en todas partes. Estoy seguro de que los lectores recordarán a monigotes de Trump, de Pinochet, de Thatcher, de Hugo Chávez y tantos otros golpeados o incluso carbonizados. Es una tradición que se remonta a la Edad Media al menos. En España ha sido frecuente. Joan Fuster –el gran historiador valenciano– recordaba que a muchos herejes, príncipes traidores, judíos ricos y etcétera se les condenaba en rebeldía: entonces se quemaba una figura que lo representaba. Una figura que representaba a Fuster precisamente fue quemada a principios de los años ochenta frente a su casa, aún no se sabe si por fascistas o por nacionalistas catalanes. En realidad fue un acto de fe. Fuster estaba emocionado.

En la gran mayoría de las democracias liberales esta forma picantrópica de protesta está más o menos tolerada, siempre que se mantengan dentro de unos límites de violencia. Si transmutas la imagen del presidente –o de cualquier persona pública– en un muñeco de piñata y mientras tanto tus colegas queman contenedores, rompen escaparates, cortan la vía urbana o arrojan piedras no son detenidos ni serán detenidos ni procesados por atacar el político burlado, sino por cometer cualquiera de las infracciones citadas. Yo creo que sinceramente las cosas deberían limitarse a eso y que tiene razón Yolanda Díaz –alguna vez debía tenerla– cuando dice que en la oscura payasada de fin de año en la calle Ferraz no hay delito. No tiene mucho sentido que el Gobierno esté intentando derogar delitos como el de injurias a la Corona –que jamás ha incluido posiciones políticas republicanas o denuncias de corrupción, sino llamamientos a la violencia física o al atentado personal– o el de enaltecimiento al terrorismo y en cambio insista en criminalizar un muñecote caricaturesco al que insulta un grupo de beodos. Por muy estúpida y repulsiva que sea esta ceremonia –a mí me lo parece– no puede exigirse una condena judicial ni el encarcelamiento de los que jugaron a la piñata en San Silvestre. Desde hace décadas el jefe del Estado español –primero Juan Carlos I y después Felipe VI– han aguantado –como debe ser– monigotes ahorcados, las fotos quemadas, brutales astracanadas teatrales o las caricaturas más sórdidas sin pestañear un segundo.

Y, por favor, ya está bien de utilizar una y otra vez cualquier pedrada simbólica sobre el Gobierno o el PSOE para exigir fulminantemente que el Partido Popular lo condene. Hasta muy recientemente uno ha tenido que escuchar que los conservadores consideran ilegítimo el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En su primer discurso en el Senado, como en el primer discurso en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo reconoció al Gobierno de Sánchez ser legal y tener plena legitimidad democrática. Aquí ocurre algo muy parecido. El líder del PP ha descalificado las protestas en la calle Ferraz en varias ocasiones con tal intensidad que incluso ha recibido críticas y desdenes de Vox. En realidad las quejas socialistas solo intentan una cosa: difundir en el imaginario ciudadano que el PP y Vox son una única hidra con dos cabezas, y en esa aspiración propagandística, las machangadas de grupúsculos fascistas son munición de combate.