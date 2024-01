Lograr que se sientan insultados, y ser ‘insultado’

Todas las intervenciones del doctor/escritor Pedro Sánchez imputan una negatividad prodigiosa a la oposición, un enfoque difícil pues no gobierna, así que se eleva sobre sus propios hechos y acciones teniéndoles que acusar de actitudes y conductas evaluativas y morales, colegiales. Las misma que hacíamos en el patio de colegio, que pueden resumirse en el «tú más». Tan llorón como mentiroso. Que el pueblo soberano le insulte al doctor/escritor con ferocidad y ganas le sirve para proveerse de hasta tres anillos de guardia de corps con su parque móvil correspondiente. Estilo Papa Doc (Duvalier) en Haití. No es que los insultos los haga la oposición, sería demasiado redundante y tautológico, ya que él da motivos sobrados de oposición política (no adolescente) y recriminaciones, no para de darlos a todos los niveles sin parangón posible, dentro como fuera. Le ha quedado por ejemplo un fin de año glorioso, difícilmente superable. Así como se muestra llorón y cínico recordando en campaña electoral todos los insultos que recibe, acogiéndose al victimismo de la época, que es la dorada. Aunque como dice Tzvetan Todorov, es aún mejor ser descendiente de víctimas que víctima, tú no lo sufres y sirve igual. Mas sutil que el insulto directo es lograr que el destinatario pueda sentirse fehacientemente insultado, incluso ofendido. Nuestro escritor de ficción vicarial y serie hetero-auto-biográfica gusta impugnar cualquier orden primero, decir después debelar los espasmos en todos los campos, que él mismo crea. Hizo que se sintiera insultado Israel (igual por las víctimas del 7/Octubre, de genocidio legal y conceptualmente muy viable, sufrido), Italia, que también le respondió, el parlamento europeo que le dedicó un vigoroso abucheo al presidente de turno (no sé cómo va a acabar este hombre, como no sea de pareja del zascandil estadista Zapatero), también Argentina, no por Milei que desprecia profundamente al kirchnerismo, y aún más a sus cegatos alevines. Un mundo el argentino que ha hundido el macro estado asistencial de la pobreza y escasez progresiva al caos literal, con el escudo social totalmente hipertrófico con guerra a muerte a producción y productividad, que el gobierno de España remeda. Sánchez, Chiqui, Yoli bebían los vientos por la familia Kirchner, Zapatero acudía al desagravio de la condenada Cristina por corrupción transcontinental, y el doctor/escritor intervenía en la campaña de Masa (40% de pobreza, 10% indigencia, 140% inflación, de escudo social)

Cada vez más achicado y desprestigiado el Grupo de Puebla, nuestro estadista Zapatero no ha encontrado otra ocupación que aprestarse a invadir China como los jesuitas (asesoramiento intensivo espiritual), y poder dar a Sánchez, una vez culmine las políticas de progreso progresista, protocolo y comitiva.