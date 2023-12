¿Quién santigua a la sanidad canaria?

Aquí todo lo solucionamos con piche y cemento. Cuanto más, mejor, para que la gente vea que estamos haciendo cosas. Si el asunto no sale bien, echamos mano de Payito el brujo que santigua que da gusto, porque cuando falla el sentido común, toca creer en brujas. Sin embargo, vivimos en una realidad que condiciona la vida de otros pese a la mezcla que siempre engoma bien en la pared del conformismo. Las tiritas tienen eso, que con el paso del tiempo se acaban cayendo sin cicatrizar correctamente la herida. La sanidad canaria está colapsada, eternamente saturada y con pocos síntomas de mejora. Nos han insistido una y otra vez que el problema está en la falta de infraestructuras sanitarias, en la importancia de crear más camas hospitalarias aquí y allá. Pero el inconveniente tiene su origen en la carencia casi alarmante de personal médico al que le ofrecen contratos poco atractivos, ofertas a la baja que no pueden competir con otras comunidades autónomas. A esta situación ciertamente sorprendente, se añade una circunstancia inaceptable en una sociedad avanzada como la nuestra: No se renuevan los contratos si el médico se encuentra de baja por embarazo. Es decir, que te dejan tirado si decides tener un hijo. Por otra parte, parece mentira que tengamos a nuestro alcance medidas de contención cercanas y baratas que no reforzamos. Por ejemplo, la hospitalización a domicilio, que tan efectiva resulta en otras comunidades autónomas. Es objetivamente el servicio más barato que existe. El caso es el siguiente: un paciente con una enfermedad que precisa medicación por vena una vez al día. El médico o enfermero visita al paciente y corrobora que todo esté correcto. Fácil y sencillo. Pero no, muchos habitantes de ciertas zonas de las islas que requieren un tratamiento antibiótico tienen que trasladarse al hospital para recibirlo, saturando aún más el centro. Otro de los problemas clave que explican el colapso son las llamadas altas administrativas. Se trata de camas ocupadas por personas que ingresan en el hospital y que al momento de recibir el alta su familia no puede o no quiere asumirlas en su domicilio. Permanecen hasta años en el hospital a la espera de conseguir una plaza en un centro sociosanitario público, que son insuficientes a pesar de las opciones privadas que algunas familias pueden permitirse, pero no quieren. Nuevamente, asistimos a otro episodio más del gasto innecesario de recursos, el nulo ahorro y el reflejo de un sistema agrietado. Fíjense que el motivo del colapso de las ambulancias obedece a la falta de camillas. Sí, a la falta de camillas para trasladar al paciente. La sanidad está colapsada de manera sistemática y nadie es capaz de santiguarla, de echar mano de algún sabio curandero que ponga orden en una estructura que lleva décadas sin un rumbo claro pese al esfuerzo titánico de un personal sanitario que siempre da la cara. Que quede clara una cosa: la culpa nunca es tuya, querida sanidad.

@luisfeblesc