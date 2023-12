Ola de contagios

Estamos en plena epidemia de gripe, rodeados de gente que no hace más que quejarse del trancazo que llevan. «Estoy fatal», «me duele todo el cuerpo como si me hubiesen dado una paliza», «no puedo ni subir dos escalones de la debilidad que tengo», «no he pegado ojo porque no paro de toser»… La lista de quejas es interminable y la atención sanitaria empieza a estar saturada a pesar de que la gente sabe que la gripe se cura con medicinas en siete días y sin medicinas en una semana.

Los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira) en España han disparado el número de contagios de infecciones respiratorias agudas en la segunda semana de diciembre a casi ochocientos casos por cada cien mil habitantes, trescientos más que la semana anterior. En el caso de Canarias, los contagios son superiores a la media nacional con casi mil doscientos casos por cada cien mil habitantes, lo cual significa que más de treinta mil prójimos están que no levantan cabeza. Y si les digo la verdad, hasta poca gente me parece –por mucho respeto que tenga por las estadísticas– viendo la cantidad de conocidos que andan contagiados. Cuando el Covid se convirtió en una amenaza asesina, nos tostaron con recomendaciones y mensajes de alarma a todas horas en los medios de comunicación. Es verdad que muchos de ellos –como los cambiantes consejos sobre las mascarillas– es preferible olvidarlos. Pero resulta muy extraño que ante este tipo de oleadas de infecciones respiratorias, de las que solo estamos viendo las primeras consecuencias, no se realicen campañas de mentalización para reiterar cosas como, por ejemplo, que tomar antibióticos para una gripe es una absoluta necedad. Los consejos que dan los expertos –los de verdad, no los de los comités que asesoraban a los políticos durante el Covid y que nunca existieron– dicen que debemos extremar la higiene de las manos, cubrirnos la nariz o la boca al toser o estornudar y usar mascarilla en caso de padecer síntomas compatibles con una infección respiratoria. El trancazo, te tomes lo que te tomes, va a durar aproximadamente una semana, durante la que vas a estar hecho polvo hagas lo que hagas. Pero es verdad que se están dando casos de gente que ha padecido el Covid y que llevan meses padeciendo una serie de síntomas que no desaparecen. Van desde los dolores de cabeza a un cansancio o fatiga crónica, fiebre, falta de aire, tos, dolor de pecho, palpitaciones, dolores de cabeza, mareos, alteraciones del gusto o del olfato y un largo listado más de efectos. De todo esto, aunque se asombren, uno no tiene orientación. Un día anunciaron que el Covid se había terminado oficialmente y a partir de ahí, te jodes , como Herodes. Vas a los desbordados servicios del Sistema de Salud, que te atienden como buenamente pueden. Y búscate la vida. Hay gente que no levanta cabeza, que va de baja en baja y que no encuentra una explicación a lo que le está pasando. Lo malo de las enfermedades mediáticas es que aunque las quites de la televisión, en la calle siguen afectando a la gente.