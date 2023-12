Educación, pobreza, inmigración

Tres temas aparentemente dispares, pero que tienen un lazo común que los une. Los tres son temas de actualidad y cada uno de ellos podría ser materia para una columna en este diario. Pero dado que, repito, tienen un lazo de unión y de actualidad, permítanme que dedique a ellos estas líneas. Sobre los tres ha girado mi actividad profesional y política a lo largo de decenas de años.

El pasado 6 de diciembre, EL DÍA tituló en primera página: «Los estudiantes canarios a la cola en rendimiento académico». Y en páginas interiores se extendía en pormenorizar cómo los alumnos canarios eran señalados con los peores datos en matemáticas, lectura y ciencia, según el informe PISA, el programa internacional de estudiantes de la OCDA (PISA, por sus siglas inglesas), que cada año nos visita por estas fechas con la sana intención de aportar luz sobre el resultado de los sistemas educativos para preparar a sus alumnos para la vida real y los desafíos del futuro. Salvo en la edición de 2021, aplazada por la COVID-19, hace públicos sus resultados cada 3 años. Si se analizan con detenimiento, verificamos que desde hace años (el informe PISA se inició con el nuevo siglo) son las mismas comunidades autónomas españolas las que encabezan el ranking: Castilla y León y Navarra; y las mismas las que están a la cola: Canarias, Extremadura y Andalucía. Notable es señalar cómo en los últimos informes, Cataluña ha descendido hasta situarse en bajas posiciones, con respecto al conjunto de las regiones españolas.

El problema en Canarias no es nuevo. Hace algunos años, durante dos legislaturas, nuestro gobierno autonómico omitió facilitar datos, a fin de no ser incluida por PISA en sus informes y ocultar a nuestra ciudadanía el problema. Pero, ¿cuál es la causa de que esto ocurra así en Canarias? En modo alguno la responsabilidad puede atribuirse a los maestros. Son ellos quienes sufren en primera persona el bajo rendimiento de sus alumnos. No son pocos los casos en que son los propios padres quienes se desentienden de la educación de sus hijos y con frecuencia acuden a los centros escolares para expresar sus protestas y atribuir la responsabilidad a los maestros. Debo recordar que desde los años 1984-1985, Canarias tiene competencias plenas en materia educativa. Bien es cierto que el consejero del ramo Luis Balbuena se quejó en declaraciones al periódico Jornada de la insuficiente dotación económica para las competencias transferidas en Educación, que yo aludo con cierta extensión en uno de mis libros, publicado en 1991. Pero han pasado muchos años y evidentemente esa no es la causa. Algunos grupos de la sociedad canaria son en cierto modo poco estructurados. Madres solteras, parejas divorciadas, madres abandonadas por sus parejas emigrantes y que nunca más se ocuparon de su familia en Canarias. En 2010, en el curso de una conferencia pronunciada en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT) hice alusión a ello, a propósito de la psicología del canario y la canariedad. En mi último libro, Autonomía, sí. Pero así, no, publicado con motivo del 40º Aniversario de nuestra Comunidad Autónoma, me extiendo sobre el informe PISA y nuestras carencias educativas, en la página 129 y siguientes. En ellas ya mencioné las carencias de nuestro sistema educativo (...) achacándolas al entorno social de las islas, a la cabeza en términos de precariedad laboral y a los riesgos de exclusión social que repercute en los más jóvenes, entre otros factores. En la misma RSEAPT, el 13 de octubre de 2022, enfaticé que las carencias educativas y el fracaso escolar son, acaso, nuestro principal problema actual y sin educación no hay futuro. Así, no son pocos los casos en los que los mejores empleos los disfrutan foráneos, procedentes de la Unión Europea o de la América hispana, según los sectores laborales.

Sin educación, no hay trabajo. Y sin trabajo la pobreza es un hecho cierto que afecta a un sector no pequeño de nuestra población. Llegó a ser de hasta el 30% hace algunos años, si bien este porcentaje ha descendido hasta situarnos en torno al 12-15%, por encima aún de las medias españolas y europeas. La pobreza, a la que dediqué mi libro Las caras de la pobreza, es causa de la emigración. En el pasado, nuestras clases menos pudientes emigraron a Venezuela y, antes, en el siglo XIX, a Cuba. Pero actualmente son sectores con alto nivel educativo de canarios los que emigran en busca de mejores condiciones laborales. Por mencionar solo un ejemplo, muchos sanitarios emigran fundamentalmente a Portugal y al Reino Unido, donde con menos horas de trabajo reciben mejores salarios.

Para finalizar, mencionaré a los migrantes que recibimos, fundamentalmente del vecino continente africano y de Hispanoamérica. Este año que termina arroja los más altos números, desde que en 1995 comenzamos a recibir las primeras pateras. Es este un problema complejo, al que dediqué muchos años, motivo de debate y de preocupación en la Unión Europea desde hace casi dos décadas. Sobre ello he debatido y expuesto mi opinión en 4 continentes. Aquí en Tenerife, la he expuesto en la misma RSEAPT, en un encuentro con el Club de Rotarios laguneros y ante Los Hidalgos de Nivaria en el Real Casino de Tenerife. En 2015, la UE determinó las rutas de llegada de inmigrantes, entre ellas la Ruta de África occidental, de la que, sabemos, Canarias es la ruta más utilizada para llegar a España y a Europa. Según la UE, durante 2022 la llegada de inmigrantes a Canarias se ha multiplicado por diez. Esta ruta, según la UE, representa más de la mitad de inmigrantes ilegales / alegales que llegan por mar a España. No existe una solución a corto y medio plazo para remediar el problema: seguiremos recibiendo inmigrantes. Migrantes que, por otra parte en un aspecto, necesitamos. Nuestra población, en España y en Canarias, envejece y son los migrantes que recibimos los llamados a promover el incremento de una población joven. Problema complejo. Problema controvertido, pero problema al fin, con el que conviviremos durante aún muchos años.