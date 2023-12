El poder de las palabras

Este es un país donde merece la pena vivir porque nos enfrentamos a los problemas trascendentales y los arreglamos. Ahí está, para demostrarlo, el asunto de la reforma del artículo 49 de la Constitución. Hace no tantos años la gente decía «subnormal» para referirse a personas que sufrían algún tipo de dificultad mental. También les llamaban «minusválidos». Los términos fueron adquiriendo carácter insultante o despreciativo, por su mal uso, así que se decidió llamarles «disminuidos», que es el nombre con el que aparecen en la Constitución del 78. Hoy tampoco suena bien, así que se ha propuesto sustituirlo por «discapacitado» o «persona con discapacidad», que es el nuevo término para plasmar la obligación de los poderes públicos de garantizar sus derechos.

Sin embargo, hay personas que sostienen que «discapacitado» es también un término insultante y que el nombre que debe utilizarse es el de «personas con diversidad funcional». Si seguimos hilando fino probablemente terminemos eliminando cualquier alusión específica porque las personas somos personas con independencia de nuestros padecimientos o limitaciones físicas o mentales. Aunque eso le pondrá las cosas muy difíciles a quien quiera legislar.

No me parece mal que se cambien los nombres, aunque importa más que se transformen los hechos. Y en ese terreno el trabajo que han hecho algunas instituciones brilla con luz propia. Hay gente que llama invidente a quien no ve, porque «ciego» les suena como una palabra negativa. Saramago escribió un espléndido libro sobre la ceguera y no creo que deseara insultar de ninguna manera a ese colectivo. Y la ONCE, que es la organización nacional de ciegos, o sea, invidentes, ha hecho más por todas esas personas que mil administraciones públicas.

Importan las palabras, pero mucho más los hechos. Cambiar la manera en que nos referimos a una cosa no significa necesariamente que cambie la cosa misma, aunque gran parte de la progresía contemporánea sostiene que a través del lenguaje se transforman las sociedades. Por eso los independentistas catalanes tienen tantísimo interés en acabar con el castellano en los colegios de Cataluña. Cuando una persona se dirige a un auditorio y dice buenos días a todos y todas está haciendo una declaración de principios. Y cuando dice buenas tardes a todas, todos y todes, también. Y esa enorme ola nos está llevando a las infinitas playas de la diversidad donde a veces también se tiende la toalla del exceso.

Los nuevos líderes y lideresas políticas quieren cambiar el lenguaje, porque transformar lo intangible es más sencillo. Las palabras conforman una confortable democracia verbal: un castillo de saliva que piensan más importante que la realidad misma, aunque solo la describa. Un tipo prepotente puede serlo a causa de una gran timidez. Llamarlo gilipolla no altera esa realidad: la califica, justa o injustamente. Lo mismo que colocar un gran letrero luminoso que pone «Market» en el mercadillo navideño de Santa Cruz. Ponerle nombre en inglés se le ocurrió seguramente a un tímido.