Europa y la migración

La Unión Europea ha aprobado nuevos reglamentos para enfrentar el reto de la emigración. Y a pesar de que a no poca gente les ha sentado como un tiro de escopeta, las nuevas medidas que se anuncian tienen mucho sentido.

Los países de la UE han decidido endurecer las fronteras frente a la emigración ilegal o irregular. O sea, aquellas personas que acceden a cualquier país europeo atravesando sus fronteras sin identificación y documentación legal. Eso que se ha dado en llamar sin papeles. El mensaje que se está mandando de forma inequívoca es que va a aumentar el número de devoluciones porque se van a reforzar los medios para resolver de forma rápida los procedimientos de expulsión.

Frente a quienes atacan la falta de humanidad de la UE hay que decir que solo el año pasado se registraron casi un millón de solicitudes de asilo –sin contar los casi cuatro millones de ucranianos que huyeron de la invasión rusa– de las que se resolvieron favorablemente más de trescientas ochenta y tres mil. Junto a este dato hay que apuntar que casi tres millones de personas de fuera de la Unión se establecieron en 2022 de forma legal en alguno de los países europeos. Por cierto que España, Francia y Alemania fueron los destinos preferidos.

Así que es rigurosamente falso que los europeos, convertidos en un pueblo egoísta y desalmado, prohiban entrar en su casa. Lo que exigen los gobiernos de la UE es que la emigración se realice de forma legal y regularizada, porque a nadie le puede parecer bien que entren en su hogar saltando por la ventana.

La buena gente que defiende seguir recibiendo a las oleadas de pateras y cayucos como si no pasara nada están favoreciendo, indirectamente, la existencia de las mafias que transportan ilegalmente a las personas, que les cobran por ello y que ponen su vida en peligro. Nadie pagará por hacer un viaje ilegal si sabe que será devuelto a su país, salvo que pueda demostrar que es merecedor de asilo. Europa no está contra la emigración: lo que plantea, junto a las medidas de control, es aumentar las vías legales y el número de migrantes calificados porque, además, la gran mayoría de países europeos necesitan mano de obra. Pero no se puede culpar al capitán de un barco por intentar controlar cuánta gente sube a bordo. Lo que está haciendo es salvar las vidas de los que están y de los que queriendo subir pueden acabar hundiéndolo. La única forma de evitar un naufragio es evitar que suba más pasaje del que cabe.

Ya veremos si ese refuerzo de medios en las fronteras más calientes de Europa incluye a Canarias. Porque hasta ahora el Gobierno central solo se ha ocupado de blindar la ruta del Estrecho y del Mar de Alborán, esa que Sánchez llamaba la nuestra, dejándonos a los canarios fuera de España. Alguno pensará que el lapsus mental mesetario del presidente, al ignorar al Archipiélago, es absolutamente coherente con el olvido en que hemos enfrentado las oleadas de migrantes y atendemos hoy a miles de niños cuyo cuidado nadie quiere compartir. Ni siquiera algunas muy humanitarias y muy distantes voces godas.