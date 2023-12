Mañana hará un mes que nos dejó Jerónimo Saavedra. No pude asistir a sus pompas fúnebres por encontrarme ausente, si bien hice numerosas declaraciones a medios de comunicación, prensa, radio y TV, expresando mi opinión y mis sentimientos por tan sensible y lamentable pérdida. Este medio publicó en primera página una foto con un Jerónimo sonriente y con manos expresivas, titulado «Adiós al presidente que ideó Canarias». Si ahora, un mes después, escribo estas líneas, es porque quiero dejar constancia en primera persona de mi homenaje a su persona. Cuando tanto se ha dicho y escrito sobre él es difícil ser original. Intentaré serlo.

Jerónimo fue uno de mis mejores amigos y el político más destacado de Canarias desde la restauración de la democracia. Una semana antes de su partida, estuvimos hablando telefónicamente sobre el libro publicado no hace mucho sobre él y sobre mi próximo libro, en proceso de cocción, sobre Adolfo Suárez. Y justo la tarde anterior a su deceso, un periodista grancanario estuvo hablando con él para grabar un programa para la TV canaria. Así de imprevisto sucedió todo. Al amanecer, se sintió mal, llamó al familiar que cuidaba de él y se fue, por causa que no mencionaré por razones obvias.

Conocí a Jerónimo en la década de los setenta del siglo pasado. Él iniciaba su carrera docente en la Facultad de Derecho de nuestra universidad lagunera y yo la mía en la Facultad de Medicina. Si ahora menciono a Canpeso, pocos (acaso nadie) sabrá a lo que me refiero. Era la sede de una «sociedad» situada en la calle entonces llamada «General Mola», subiendo a la izquierda, poco más arriba de la Rambla Pulido. Canpeso eran las siglas de «Canarias PSOE», en cuya primera planta estaba la sede de la UGT y en la segunda la del PSOE. Era el año 1974 y ambos, Jerónimo y yo, militábamos en la UGT y ambos contribuíamos económicamente a sufragar los gatos del alquiler de aquella sede.

Pasaron los años y de nuevo coincidimos en el Parlamento de Canarias en la primera legislatura autonómica y siguientes. Son hechos conocidos y no incidiré en ellos. Solo diré que durante aquellos años, protagonizamos los más duros debates que, tal vez, se hayan celebrado en nuestro parlamento autonómico, lo que no impidió que mantuviéramos una buena relación, que fue incrementándose con el paso de los años. Cuando en 1985 su gobierno sufrió una crisis, a propósito de nuestra integración en lo que hoy es la Unión Europea (UE), Adolfo Suárez me indicó que le ofreciéramos los exiguos 6 votos de nuestro partido, el CDS (Centro Democrático y Social), eso sí, un apoyo parlamentario, sin entrar en el gobierno. Me desplacé a Gran Canaria y comimos en el Hotel Iberia de la vecina capital. Jerónimo me escuchó atentamente y no me dio una respuesta clara, pero unos días después, en declaraciones a la periodista Victoria Lafora, publicadas en «Diario 16» el 25 de junio «descartó cualquier posibilidad de pacto con el CDS de Adolfo Suárez», según mencioné yo en mi libro Canarias a mitad de camino (Ediciones B, del grupo Z, pág. 110) publicado en 1991. Afortunadamente, dije entonces y repito ahora, porque al firmar el llamado «pacto de progreso», su gobierno se desplazó hacia la izquierda política, abriendo un espacio por el centro que permitió el crecimiento del CDS y mi acceso a la presidencia del Gobierno.

Posteriormente, discurrimos por caminos políticos diferentes. Él fue ministro en los gobiernos de Felipe González, después de ser víctima de una moción de censura por parte de su propio vicepresidente del gobierno, «me dolió y me sentí engañado, pero no se puede vivir siempre así», me dijo varias veces. Yo, en 1994 fui elegido diputado del Parlamento Europeo. En aquellos años coincidimos numerosas veces. ¿Dónde comemos? Pregunté una vez. En el Hotel Palace de Madrid, que «tiene una excelente cocina». Efectivamente, entre otras muchas cosas, Jerónimo fue un «gourmette» amante de la buena mesa.

Nuestra buena relación no impidió la discrepancia. Así, el 26-12-1996, en estas páginas de EL DÍA, publiqué un artículo que titulé: «No, Jerónimo, ni lo acepto ni me resigno», a propósito de una determinada cuestión.

Tuvo a bien hacer la presentación de mi último libro, «Autonomía, sí. Pero así, no», en la capital Gran Canaria. Cuando los damnificados por el Volcán Tajogaite en La Palma quisieron tener asesoramiento y ayuda, acudieron a Jerónimo y a mí. Cuando fui nombrado «Hijo Predilecto de La Palma», acudió al Teatro Circo de Marte de la capital palmera. Cuando fue nombrado «Hijo Adoptivo de La Palma», acudí al acto celebrado en el patio central del Museo, junto a la Iglesia de San Francisco.

Adiós, Jerónimo, amigo. Gracias por tanto como nos diste. Tu memoria siempre permanecerá entre nosotros.