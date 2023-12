300 palabras sobre Gaza

Cómo describir la masacre de Gaza en las 300 palabras que caben en este artículo. Mientras escribo, y antes de que usted termine de leerlo, no sé cuántas personas perderán la vida, niños incluidos. Maravillosa coincidencia la de celebrar la Natividad cristiana en recuerdo de otro niño llamado Jesús de Nazaret, que según cuenta la leyenda, nació no muy lejos de donde caen las bombas. Supongo que los señores de la guerra considerarán esas bajas civiles como daños colaterales. Siempre me ha resultado curiosa esa facilidad para que un tecnicismo sustituya el verdadero significado del asesinato a sangre fría. Como les repetía el nazareno a sus discípulos: «En verdad os digo que debéis perdonar a los que os ofenden», una cosa tan difícil de asumir para el querido presidente Netanyahu. Ya voy por 150 palabras y aún no sé de qué manera implorar que paren de una vez esta barbarie, que se sienten en la mesa de la conversación y que libren a niños inocentes de morir aplastados o quedar de por vida con secuelas aún más dolorosas que las heridas físicas. A Jesucristo lo detuvieron, fue interrogado por Poncio Pilatos quien en verdad no hallaba suficiente motivo para condenar a la crucifixión a un hombre que le cautivaba profundamente. Pero el sistema romano se impuso, era un alborotador, había que dar ejemplo, como hacen los soldados israelíes cuando obedecen órdenes con las que no tienen por qué estar siempre de acuerdo. Me quedan 40 palabras, y no soy capaz de abordar la angustia en los ojos de los niños palestinos, futuros terroristas gracias a la hábil estrategia judía, mientras todo lo que han conocido ha quedado reducido a ruinas, o directamente no existe. En la cena de Nochebuena, matarán a niños que lloran aterrorizados a poca distancia del dichoso Portal de Belén.

